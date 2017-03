Director de 'El libro de la vida' ofrece conferencia en UDCI

TIJUANA, Baja California(GH)

En el marco del 25 aniversario de la Universidad de las Californias Internacional (UDCI) se llevó a cabo la conferencia de Jorge Gutiérrez, quien es director de la película El Libro de la Vida, un largometraje animado en 3D producido por Guillermo del Toro, el cual cuenta con la participación de las voces de Diego Luna, Zoe Saldaña, Kate del Castillo y Ron Perlman.



El animador, pintor, escritor y director mexicano criado en Tijuana señaló que el cine de México está pasando por un proceso complicado, en el sentido de que siempre estará compitiendo con Hollywood y las mega producciones.



Además de esta fuerte competencia, mencionó que el cine nacional generalmente aborda temas muy locales, los cuales no funcionan fuera de México, por lo que consideró que las temáticas universales desarrolladas con un toque mexicano, destinadas no solo para lo local sino para el resto del mundo son “la salvación”.



Recomendó a los estudiantes de cine a hacer cortometrajes y subirlos a Internet, aunado a ello, participar en la mayor cantidad de festivales que puedan, pues es la manera en que podrán dar a conocer su trabajo.



“Esa es la única forma de que la gente vea su trabajo, con un cortometraje, y como les decía en la plática, tú puedes decir que eres director pero si no enseñas cómo dirigiste, sólo son palabras”, expresó.



En cuanto a la cultura mexicana dentro de Hollywood, destacó que en la actualidad hay más cineastas mexicanos allá, por lo que se está ampliando una visión de México más auténtica y al mismo tiempo más moderno, ya que por lo general se enseñaba un México muy antiguo.



“La forma en que ve el mundo a México muchas veces es a través de la comida y a través del medio que representa siempre se escapa alguien y se va a México, o hay algún narcotraficante, es decir, por lo general es negativo o un estereotipo, lo que me encantaría cambiar es que se vea al mexicano como un ciudadano moderno del planeta que aunque ama a su cultura, no se define por ella”, indicó.



El Cónsul de Estados Unidos en Tijuana Wlliam Ostick fue el encargado de hacer la presentación del director mexicano, quien destacó la importancia de que este tipo de filmes se desarrollen en ambos países y aplaudió el talento de este director mexicano que ya traspasó fronteras.



Con un sentido del humor extraordinario y apoyado de diseños creados por él mismo, Gutiérrez deleitó a los asistentes con anécdotas y experiencias de lo que ha sido su trayectoria en el mundo del cine, misma que comenzó a los 15 años cuando fue aceptado en una de las escuelas de animación más importante de Hollywood.