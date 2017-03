Pastor continuará trámites para construcción de 'Little Haití'

TIJUANA, Baja California(GH)

El pastor Gustavo Banda Aceves consideró que el problema de los permisos de la Villa Haitiana fue una pequeña confusión.



"No se me ha dicho ni que se me ha clausurado, ni que no puedo, nada de eso, nada más es simple y sencillamente lo que me digan que necesito", manifestó.



Este miércoles acudió a las oficinas de la Dirección de Administración Urbana para saber cuáles son los permisos que necesita para continuar con la construcción de "Little Haití".



Aclaró que la obra está parada por lo que esperarán hasta que entregue todos los permisos para continuar, mismos que estarán proporcionando el próximo martes.