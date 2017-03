Arquidiócesis llama a marcha 'Por la Vida, la Paz, y Migrantes'

TIJUANA, Baja California(GH)

La Arquidiócesis de Tijuana invita a las familias de la región a que se unan a la Marcha Por la Vida, la Paz y Migrantes, misma que se realizará el domingo 19 de marzo.



Dicha marcha saldrá a las 7:45 horas del muro fronterizo de la colonia Libertad Parte Alta, en donde el arzobispo Francisco Moreno Barrón ofrecerá una oración dedicada para jóvenes y migrantes que deambulan por estos lugares.



“Será un día para que en familia salgamos a las calles a manifestarnos por la paz y es un momento de reflexión y proyección de nosotros mismos, de proyectarnos que estamos unidos”, explicó el arzobispo.



La Marcha Por la Vida, la Paz y Migrantes viene también a recobrar la esperanza en los temas más sensibles que vive la ciudad: la violencia y la discriminación entre los migrantes, principalmente a la comunidad haitiana.



“Hemos sido testigos de que la violencia no parece cesar sino incrementar. No podemos justificar que lo mismo está sucediendo en Guerrero, en Michoacán u otros lugares”, lamentó Moreno Barrón.



Respecto a las políticas estadounidenses que echaron abajo los sueños de migrantes, el representante de la arquidiócesis de Tijuana dijo que ésta una oportunidad para que México sea autónomo.



“Nosotros no podemos estar dependiendo de lo que él (Donald Trump, presidente de EU) declare. Más bien todo esto nos tiene que retar, plantear una exigencia como país, en nuestro caso, como frontera para hacer lo que nos corresponde para promover a nuestro pueblo, sus fuentes de trabajo”.



Y agregó “hemos tenido una relación muy cordial, somos vecinos y también hermanos, pero debemos de abrir el horizonte. Lo que está pasando hoy reta a México a encontrar el camino del verdadero progreso de la autonomía”, finalizó Francisco Moreno Barrón.



Vale decir que la marcha concluirá en el Auditorio Municipal, en donde se oficiará una misa.