Aún hay vacunas contra la influenza

TIJUANA, Baja California(GH)

Son cerca de 40 mil dosis de vacuna contra la Influenza las que quedan disponibles en la Jurisdicción de Servicios para la Salud, afirmó su titular el doctor Héctor Zepeda Cisneros.



La meta era aplicar todas las dosis antes de que concluyera la actual temporada invernal, en este mes de marzo, detalló que el pasado octubre comenzó la campaña contra la influenza con 141 mil 150 vacunas para los municipios de Tijuana, Tecate y Rosarito.



“Lamentablemente la gente no sale a vacunarse si no se registran muertes. Esta temporada se mantuvo baja de casos confirmados y sin fallecimientos por Influenza H1N1”, informó.



El resfriado común, o Influenza tipo C, fue el que presentó mayor incidencia durante este invierno mientras que fueron nueve los casos confirmados de las otras variantes de este padecimiento y que fueron atendidos oportunamente.



La protección que esta vacuna brinda al organismo dura en promedio un año, lo que garantiza que el paciente no solo esté protegido en la temporada de invierno si no también en los meses posteriores.



Invitó a la ciudadanía a acercarse a los centros de salud y hospitales generales y solicitar la aplicación de esta vacuna, la cual estará disponible hasta que se agoten las dosis existentes.



Afirmó que es importante que cada año la ciudadanía se aplique esta vacuna, que no solo protege contra las variantes severas de la Influenza si no también contra los cuadros intensos de resfriado común.