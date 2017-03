'Little Haití' sí tenía permiso; pastor Gustavo

TIJUANA, Baja California(GH)

Little Haití o Pequeña Haití tenía el visto bueno de la delegación de Playas de Tijuana, sitio al que asistieron los pastores del templo cristiano Embajadores de Jesús para notificar del proyecto.



Lo anterior lo declaró el pastor Gustavo Banda Aceves, quien en compañía de su esposa la pastora Zaida Guillén coordinaron la construcción de los 24 cuartos que serán la primera parte de este proyecto.



“No sabemos si es un problema personal, porque la anterior administración vino a ver que nos hacia falta con toda la disposición de ayudarnos y dejarnos ayudar. Ahora solo nos están poniendo trabas sin ofrecer una solución”, expresó.



El lunes pasado el pastor recibió un citatorio por parte del Ayuntamiento de Tijuana, en el cual se le solicita los estudios que avalen que la construcción de la Pequeña Haití sea segura.



Aclaró que el engomado amarillo que colocó Protección Civil solo fue en el templo que coordina y no en las construcciones que han realizado, ni en ninguna otra de las viviendas que se encuentran en la zona, mejor conocida como Cañón del Alacrán.



Afirmó que en la zona la situación se complica cuando llueve, por lo que tras 20 años de residir en esta se han dedicado a aplicar una serie de medidas para prevenir incidentes.



El único problema que persiste para ellos es la fuga de aguas negras que no ha sido resuelta por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), dependencia a la que ya han hecho los reportes que corresponden.