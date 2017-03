Advierten sobre falsos funcionarios

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante la presente administración han sido denunciados 10 casos de ex funcionarios que se hacían pasar por actuales trabajadores municipales, informó el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano.



“Referían o mencionaban nombres de funcionarios de la pasada administración que seguían visitándolos, sobre todo en diciembre y en enero”, dijo.

Estos estuvieron acudiendo a comercios formales e informales, especialmente en los meses de diciembre y enero.

Aseguró que eso se llama usurpación de funciones los cual está considerado como delito por lo que los casos son investigados por la Sindicatura Procuradora.

Luévano Ruiz pidió a los comerciantes que no ofrezcan dádivas, por lo que mejor deberían de cumplir con el reglamento, lo cual se traduce en una mayor recaudación que sirve para realizar un número más grande de obras en la ciudad.

Actualmente acuden a bares, restaurantes, comercios formales e informales, invitándolos a la regularización, porque en el pasado gobierno hubo una deficiencia en la recaudación e inclusive no hubo pagos en los derechos de algunos comercios establecidos reconocidos.

“Todo mundo creo que el comercio informal es el que esta irregular pero ha habido casos extremos en el que es mayor el número de comercio formal el que ha estado irregular”, expresó.