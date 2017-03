Grupo de padres 'toma' una primaria por insegura

TIJUANA, Baja California(GH)

Un grupo de padres de familia cerró la primaria Ramón López Velarde, ubicada en Camino Verde, por presentar fallas en su estructura, mismas que ponen en peligro la vida de más de 450 estudiantes.



“No se va a volver a abrir la escuela hasta que el gobierno nos preste la atención debida y que empiecen a atender las obra de reconstrucción”, advirtió Miguel Humberto Romero, integrante del Comité de Participación Social.



Las fallas que presenta el plantel iniciaron desde diciembre pasado, en donde había un agujero en una de las plataformas de cemento, que con el paso del tiempo se convirtió en un hoyo, el cual hasta el momento ha provocado el desalojo de tres salones.



“No podemos permitir que un niño salga dañado, a pesar de acordonar las áreas. Los niños son inquietos… una pelota o algo que se les pueda meter en el área”, advirtió.



Así, el grupo de padres de familia exigió que se atienda la rehabilitación o en su caso la construcción para no afectar el ciclo escolar.



Sin apoyo

Padres de familia denunciaron que la primaria Ramón López Velarde no ha recibido la Beca Progreso, la cual consideran necesaria para realizar el mantenimiento y reparaciones en el plantel.



“Por el momento no se nos están dando becas progreso. Anteriormente se arreglaron los baños de los niños e hicimos un baño exclusivo para maestros, pero ahora que no se están dando las becas nosotros tenemos que estar haciendo actividades para recaudar fondos”, comentó una de las integrantes del comité de la escuela.



Entre las reparaciones que urgen en la primaria Ramón López Velarde están los baños para niñas y colocación de un techo en el área de las canchas deportivas.