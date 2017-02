Insiste Estado en una nueva Ley del Agua

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California requiere de una nueva Ley del Agua, declaró el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), Manuel Guevara Morales, quien aseguró que de lo contrario tendrían que endeudarse y no habría obra en el tema en la entidad.



El pasado 17 de enero el mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid informó sobre la derogación de la misma, la cual fue publicada el 30 de diciembre de 2016 y luego que miles de ciudadanos se manifestaran en contra.



“Mi posición como secretario es que si no lo hacemos tendríamos que endeudarnos; tenemos que hacer el seguimiento aunque tengamos que mejorar la ley quitando el artículo de que no pase por el Congreso”, manifestó.



Para la nueva ley, dijo, contemplan realizar un foro técnico y social por tres meses para plantearla nuevamente ante el Congreso del Estado, pero con la opinión de expertos y de la ciudadanía.



El funcionario estatal defendió a la anulada ley asegurando que era buena, sin embargo aceptó que tal vez faltó tiempo para haberla condensado.



En cuanto a la Ley de Asociaciones Público-Privadas mismas que han sido fuertemente criticadas por la comunidad, dijo que falta información debido a que no son nuevas, al existir a nivel federal desde 2012, misma que fue adaptada en el Estado para ser más ágil y con mayor beneficio para las compañías locales.



Para el presente año el Congreso aprobó once obras contempladas para Baja California de las cuales seis ya están asignadas mientras que las cinco restantes quedan en proceso con una inversión de 17 mil millones de pesos.



Guevara Morales subrayó que en la mayoría de contratos de las mencionadas obras hay un componente local, como en el caso de San Quintín donde una parte es empresa de Israel y la otra de Tijuana.