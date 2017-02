Niega Cónsul redadas masivas en SD

TIJUANA, Baja California(GH)

Hasta el momento no hay ninguna Orden Ejecutiva para la construcción del muro fronterizo y tampoco hay deportaciones masivas, declaró la cónsul de México en San Diego, Marcela Celorio Mancera.



Sin embargo, afirmó que los países son soberanos y en su ejercicio tienen la facultad discrecional de decidir quién entra o quién no entra a su territorio.



“Entonces cuando estamos aquí en la línea y una persona dice: 'Yo tengo una visa y me están negando la entrada', bueno, tú estás queriendo entrar a ese país y tú te estás sujetando al ámbito jurídico, al espacio de ley que tiene ese país", explicó.



Sobre el presunto caso en el que a una mujer le quitaron su visa por tener en su celular un “meme” del presidente Donald Trump, refirió que nunca se reveló la identidad y por lo tanto no se pudo comprobar.



"Cómo voy a defender yo a alguien si no me dicen quién es, hablamos con las autoridades, y les dijimos: ¿qué pasó aquí?”, añadió, “y negaron rotundamente que por un ‘meme’ te quiten la visa".



La diplomática señaló que al ingresar a Estados Unidos las autoridades migratorias tienen el derecho a realizar revisiones, pero no se debe permitir la violación de derechos humanos.



"En la frontera los únicos derechos que tenemos, son los derechos humanos, por qué, porque al entrar ellos tienen derecho a revisar lo que tienes en el celular, a revisar lo que tienes en el auto, abrir la cajuela, es más, desmantelar el auto e inclusive revisar tu ropa, eso lo pueden hacer", especificó.



Deportaciones

En otro tema, Celorio Mancera descartó que se estén realizando deportaciones masivas o redadas.



"No es cierto de las deportaciones masivas, es una desinformación, lo que ha ocurrido en Estados Unidos en algunas ciudades son detenciones, pero no hay deportaciones masivas, ni ha habido redadas", dijo.



Durante enero de 2017 por las fronteras de Baja California se deportaron aproximadamente 3 mil personas, comentó, cifra que fue similar en el mismo periodo de 2016.



"Cuando hay una detención puede ser por muchas razones, uno de los casos y estamos muy preocupados en el Consulado en San Diego, es que muchas de las personas, no solamente migrantes, manejan los vehículos bajo la influencia del alcohol", indicó.



Con relación del muro fronterizo promovido por Donald Trump, dijo que hasta el momento no existe alguna Orden Ejecutiva.



"En este caso que estamos hablando, y obviamente nosotros, también México, no vamos a pagar por ningún tipo de muro porque está en contra de todos nuestros principios", enfatizó.