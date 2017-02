Operativo bacheo esperará hasta fin de las lluvias

TIJUANA, Baja California(GH)

Los trabajos de rehabilitación de bacheo en las calles de Tijuana tendrán que esperar hasta que termine la temporada de lluvia, reiteró el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Informó que arriba de 50% de las calles de la ciudad tienen problemas de bacheo y aunque el martes iniciarían los trabajos giró instrucciones que se cancelarán por los las precipitaciones esperadas para el fin de semana.



“Lo que pasa es que a veces se presiona el funcionario por los señalamientos a través de las redes sociales, pero hay que aguantar porque es doble el gasto”, dijo.



Recordó que en recientes fechas cubrieron algunos baches, sin embargo con las precipitaciones se puede dañar la superficie.



Dijo que es un tema urgente porque inclusive algunas patrullas han caído en estos hoyos y algunos delegados, ante la falta de recursos, han asumido la responsabilidad ante el enojo ciudadano.



En otro tema, Gastélum Buenrostro acusó al XXI Ayuntamiento de Tijuana de descuidar la seguridad, por lo que actualmente existe una descomposición en la región.



Agregó que para hacerle frente al rezago en la materia, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) trabaja de forma coordinada con la Policía Estatal Preventiva (PEP) y el Ejército Mexicano.



“Por parte del Ayuntamiento anterior dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Esta cuestión de seguridad no creció así de repente, no hicieron lo que tenían que hacer, no hicieron sus trabajo”, puntualizó.