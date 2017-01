Miles se manifiestan en plaza de los tres poderes en Mexicali BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Diferentes ciudadanos hacen uso del micrófono para expresas su descontento en general con el Gobierno del Estado.



Al grito de "Fuera Kiko" y "Fuera Peña", expresan y gritan las miles de almas que inundaron la explanada de los tres poderes.



Manifiestan fallas en el programa "De la Mano Contigo", y de los apoyos sociales que no llegan a los más necesitados.



Al sonoro canto del himno nacional mexicano y del juramento de la bandera, los miles de mexicalenses piden la renuncia del Presidente de La República y del gobernador de Baja California.



Los manifestantes comenzaron a brincar e hicieron vibrar el Centro Cívico al son de "el que no brinque es Peña".



Piden alto a la privatización del agua, atención en las necesidades Del Valle.



También presentaron las fotos de rostro de los diputados que votaron a favor de la ley del agua.



En cada espacio, se encuentran manifestantes que no caben en la explanada, incluso algunos subieron al estacionamiento de 5 pisos del Estado para observar el mitin.