Denuncian descuido de animales en perra municipal

ENSENADA, Baja California(GH)

A través de grupos en redes sociales enfocados a la protección de animales, rescatistas denunciaron descuidos y malos tratos por parte de la perrera municipal hacia los caninos que son capturados.



Mediante fotografías y videos, los rescatistas señalaron que personal de la perrera no limpia los desechos de las jaulas durante días e incluso los alimentan a los animales sobre sus propio orines y excremento.



Ana Daniela García, quien es voluntaria de la Asociación Ellos Son La Razón, visitó la perrera para constatar en qué condiciones tienen a los animales y manifestó su enojo al personal del lugar.



“Es lamentable ver las condiciones en las que tienen a esos pobres animales, el área está totalmente sucia y deplorable, las jaulas están llenas de desechos, los techos tienen goteras, no hay una lona que proteja a los animales del frío e incluso hay áreas que dejan con agua, lo que ocasiona que los animales se enfermen constantemente”, relató.



La rescatistas mencionó que el argumento de la perrera fue que el personal es sindicalizado y sale de trabajar a las 15:00 horas entre semana, los sábados a las 13:00 horas y los domingos nadie supervisa a los animales ni los alimenta.



No obstante, luego de ver las condiciones en que están, los rescatistas llevaron lonas y cobijas para resguardar a los animales del frío.



Asimismo, puntualizó que mantener a un animal sin alimento, atención médica y un techo bajo la lluvia, conllevan al delito de maltrato animal establecido en el artículo 342 del código penal., motivo por el cual presentará una denuncia ante el ministerio público



“Hacemos un exhorto al director de servicios médicos del Ayuntamiento para que atienda la situación inmediatamente porque estaremos vigilando que las condiciones sean dignas para estos animales”, expresó.