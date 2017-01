Atorados por cierre de cruce

TIJUANA, Baja California(GH)

Personas inconformes contra el alza de gasolina volvieron a manifestarse en la garita de El Chaparral, lo que ocasionó por momentos enfrentamientos verbales y empujones con personal de Servicio de Administración Tributaria (SAT).



La movilización inició alrededor de las 12:00 horas de ayer, cuando un grupo de alrededor de 30 personas se plantó en la puerta de entrada a Tijuana y con pancartas y mantas empezó a protestar contra el presidente Enrique Peña Niego y su medida de aumentar los precios del combustible en 20%.



El primer choque entre manifestantes y personal del SAT se dio porque los agentes colocaron dos muros de contención en el ingreso al cruce de El Chaparral para reducir el flujo vehicular hacia la ciudad.



Los ciudadanos, con apoyo de una camioneta, comenzaron a remover uno de los obstáculos, lo que provocó que personal oficial tratar de impedírselo.



Sin embargo, antes la medida ocasionó una larga fila de automovilistas, por lo que se pensó que el puerto de acceso había sido cerrado.



Lo que quería el personal del SAT, dijo el manifestante Cristian Zambrana, era realizar las inspecciones de vehículos antes que pasaran las plumas para no hacerlo frente a nosotros, de manera transparente.



Añadió que en esta ocasión no impedían que los agentes hicieran su trabajo, pero que lo que buscaban era que lo realizaran frente a los ciudadanos.



Las diferencies entre oficiales y ciudadanos continuaron, ya que los primeros insistían que no les permitían hacer su trabajo.



Entre las personas reunidas en la manifestación estaban personas de la tercera edad y jóvenes, quienes invitaban a los conductores a participar en la movilización que se realizará hoy en la ciudad.



Las protestas en la garita de El Chaparral iniciaron el sábado pasada.