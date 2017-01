Dan orientación legal gratuita a los haitianos

TIJUANA, Baja California(GH)

El grupo de abogados llamado ‘Border Rights Clinic” realizó una jornada informativa y de asesoría legal sobre los derechos de los solicitantes que buscan obtener asilo en los Estados Unidos.



Nicole Ramos activista y abogada de los Estados Unidos perteneciente a este grupo señaló que actualmente los derechos de los solicitantes han sido violentados, ya que han documentado incluso casos de abusos realizados por parte de agentes de migración del vecino país.



“Uno de los principales problemas es que los haitianos no tienen mucha información sobre el proceso, ellos no saben si califican para asilo y los oficiales norteamericanos les dicen simplemente que no hay asilo o que tienen que solicitarlo en la embajada de su país”, indicó.



Asimismo, informó que fueron alrededor de 60 personas las que acudieron a recibir servicios gratuitos sobre temas de migración, de los cuales resaltaban personas originarias de países como Camerún, Sierra Leona, Honduras, Guatemala y Haití.



Por lo mismo el grupo ‘Border Rights Clinic’ compuesto por estudiantes de derecho en Estados Unidos, cuenta con integrantes que hablan español, inglés y francés.



El día domingo continuarán con sus labores informativas a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 de la tarde en el albergue Embajadores de Jesús, ubicado en el cañón del Alacrán que se encuentra en la colonia Divina Providencia.



“Estoy muy avergonzada de mi gobierno y es una tragedia violen los derechos de la gente que tienen el derecho de una entrevista de asilo y el derecho de acudir a otro país a solicitarlo, Estados Unidos está violando leyes internacionales y además están creando un problema para México, porque las ciudades fronterizas no pueden contener la situación”, concluyó.