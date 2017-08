Ayuntamiento clausura 18 restaurantes de comida china

TIJUANA, Baja California(GH)

Por faltas de higiene para la elaboración y el proceso de alimentos como lo marca la Norma Oficial Mexicana, no contar con las últimas tres fumigaciones mensuales y en algunos casos no haber pagado multas anteriores, la Dirección de Inspección y Verificación clausuró 18 restaurantes de comida china.



El titular de la dependencia, Luis Antonio Carreiro explicó que ante diversas quejas que fueron recibidas por ciudadanos inconformes, se procedió a hacer un recorrido de inspección a restaurantes de comida china, en esta primera fase se visitaron alrededor de 80, en donde fueron 18, los que no contaban con algunas medidas que marca el Reglamento Municipal que regulan las actividades de puestos fijos.



El funcionario municipal detalló que 9 negocios se encuentran en la demarcación de la delegación Centro, 3 en La Mesa, 2 en el Cerro Colorado, 2 en La Presa, uno en San Antonio de los Buenos y el otro en el área de la delegación Sánchez Taboada.



Los 18 negocios clausurados no cumplían con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-55 A1-2009, además de otras faltas al Reglamento Municipal, por lo que los inspectores procedieron al estricto apego a la legalidad de sancionar al inspeccionado con la colocación de sellos de clausura, hasta no cumplir con el pago de multas y reparación de los artículos del Reglamento Municipal violentados.



Luis Antonio Carreiro señaló que las multas aplicadas son de los 100 a los 500 UMA, y que este tipo de inspecciones se realizarán continuamente con el objetivo de que los comensales reciban un servicio de calidad y con las medidas de higiene apropiadas.