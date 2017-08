Cancelará Municipio 25 permisos para la venta de alcohol

TIJUANA, Baja California(GH)

Un total de 25 permisos de venta de bebidas alcohólicas están en proceso de ser cancelados por el Municipio, además que otros 300 están “bajo la lupa”.



De acuerdo con el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, dichos permisos no han pagado su revalidación desde hace años.



Aclaró que dichos permisos todavía tienen que pasar por Cabildo para que aprueben su cancelación.



“Preferimos solicitar la cancelación principalmente para que se eliminen del sistema porque no se están pagando y por otra parte que nadie caiga en la tentación aprovechando que están en el olvido esos documentos”, declaró.



Actualmente revisan cada uno de estos, ya que tienen que notificar a las partes involucradas, situación que realizarán tanto en Reglamentos como Vialidad y Transporte, para descartar cualquier sospecha de anomalía.



Mientras que los permisos que están bajo revisión son los entregados en la pasada administración municipal, buscan eliminar irregularidades como el caso de La Cerve, establecimiento ubicado en el del fraccionamiento Colinas de Agua Caliente, que al parecer contaba con sus permisos.



Pero en una revisión y quejas por parte de vecinos se encontró que no cumplían con el reglamento, ya que se encuentra a menos de 20 metros de una institución educativa y 10 metros de una casa habitacional.



Asimismo han detectado algunos lugares irregulares en la Zona Este que operaban sin la documentación debida por lo que fueron cancelados o suspendidos, sin especificar el número.