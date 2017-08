Comerciantes plantean necesidades ante los delegados municipales

TIJUANA, Baja California(GH)

Comerciantes organizados de Tijuana plantearon a los delegados municipales una agenda de trabajo que facilite su funcionamiento

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, Mario Escobedo Carignan, indicó que de esta manera se podrá avanzar de forma más efectiva en los diversos temas que aquejan al sector.



La descentralización de los trámites ante el Ayuntamiento y una reducción en lo que respecta a la tramitología para la apertura de los nuevos comercios, y de las empresas que ya están establecidas, fueron algunos de los planteamientos que dijo, realizaron ante los funcionarios municipales.



Florentino Hernández Ramos, representante de Canaco ante la delegación La Mesa, denunció que los comerciantes de esta demarcación han estado siendo víctimas de la delincuencia, por lo que solicitaron una mayor vigilancia, así como un mayor control al comercio ambulante.



Además comentó que vialidades principales de esta demarcación requieren mantenimiento, ya que algunas se encuentran bastante deterioradas.



Otros comerciantes pidieron que se ataque la venta de droga al interior de las comunidades, ya que se han suscitado diversos hechos violentos como consecuencia de esta actividad ilícita y se coloquen altos de discos en algunas zonas que han observado que se requiere.



Francisco Javier Cavadas, Contreras, representante de Canaco ante la delegación La Presa Este, conminó a los funcionarios a prestar mayor atención a la problemática que se presenta en el bulevar 2000, en lo que respecta a temas como infraestructura, delincuencia y basura.



Isidro Murillo Cueva, representante de la Cámara ante la delegación Zona Centro, subió a la mesa el tema de la recolección de basura en donde planteó que se impulse un acuerdo para que se les exija una cantidad razonable para aquellos casos que lo ameriten, pero que dicho recurso ingrese a las arcas municipales y, no se otorgue a un particular.



Asimismo pidió que en el momento de que impulsen programas de mejoramiento sea incluido todo el primer cuadro de la ciudad, y no solo el andador turístico y la avenida Revolución, como siempre ocurre.



Refirió también sobre los malos olores en los diferentes puntos de la Zona Centro, ocasionado, en parte, por un mal manejo de los residuos que desechan principalmente personas del comercio ambulante, lo cual ya dijo que se comprometió a dar solución la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).



Por su parte Sergio Guzmán, representante de Cámara ente el Ayuntamiento de Tijuana, manejó su disponibilidad total para participar en algunas jornadas que organicen las delegaciones, ya sea con consultas oftalmológicas gratuitas y algunos apoyos para las comunidades más vulnerables.