¡Que vozarrón de las niñas!

TIJUANA, Baja California(GH)

Muchas veces la ópera se relaciona con personas adultas, cultas y conocedoras, pero no siempre es así, tanto que Madeline Gutiérrez, Julissa Silva y Ximena Arreola han encontrado en el Bel canto una forma divertida de llevar su adolescencia.



Las tres forman parte de la Ópera en Tijuana y se unirán a las festividades del Festival Ópera en la Calle este sábado quince, uno de los eventos más sobresalientes de la ciudad que conjunta el canto, la literatura, la música, la danza y el teatro.



“Cuando canto ópera es porque siento que mi voz puede salir y hacer muchos graves y notas agudas, siento que mi voz va a brillar que es como una palomita que vuela”, explicó Ximena Arreola.



Con doce años de edad, la soprano siente admiración por la alemana Patricia Janeckova y su canto favorito es “La pastorela VIP”.



Arriola junto a sus otras dos compañeras coincidieron en que, si bien hay dificultad para las notas, se acostumbran y cuando hay detalles, solo el estudio las llevará a la perfección.



Los ensayos suelen ser de dos a tres horas, y les agrada tanto porque además de cantar hay ciertas letras que les hacen aprender otro idioma como el italiano.



Julissa Silva quien cursará el segundo grado de secundaria, cantaba ranchero hasta que una de sus maestras le comentó sobre la ópera donde encontró un nuevo camino.



“Me metí con ella, empecé a ver la ópera, me gustó mucho ese género y quise aprender más, eso fue hace un año y pues ahora me gusta mucho”, puntualizó Silva, quien admira a Andrea Bocelli.



Madeline Gutiérrez apenas cuenta con cuatro meses de preparación en este género operístico, dice estar contenta y explorar su gusto por algo tan bonito.



“Yo empecé en esto porque fui a un concurso y una amiga me dijo que venía a clases de ópera y me cantó un pedacito y me gustó”, explicó quien al interpretar emana intensidad en su voz.