Crece obesidad infantil en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

, al liderar entre los estados que conforman el País más obeso del mundo, ya que a pesar de las políticas públicas la cifra sigue creciendo.El director del Issstecali, Javier Meza López, informó que en un inicio establecieron que de la población de sobrepeso y obesidad, un 13% estaba conformada por menores, actualmente la cifra ascendió al 26%., ya que uno de cada tres niños en Baja California tiene obesidad, de los cuales dos son mujeres, mencionó el director de la paraestatal.“Inicialmente se manejaba alrededor del 13% y la incidencia subió a un 26%, en la población de México estamos hablando de 4.1 millones de niños que tienen obesidad y sobrepeso, en el rango de 14 años para abajo”, explicó el director Meza.Para evidenciar la magnitud de las cifras, el funcionario precisó que en la población de Baja California hay alrededor de 33 mil niños, de ellos, uno de cada tres tiene obesidad y sobrepeso.Declaró que si trabajan desde hoy en los niños que tienen sobrepeso, lo más seguro es que los jóvenes del futuro sean sanos, lo que preocupa a las autoridades es que entre los 25 y 35 años es el rango de mayor número de obesos con complicaciones.“Si hoy podemos actuar en estos niños a través de la clínica del síndrome metabólico lo haremos”, mencionó el titular de la paraestatal.Cuando recién emprendieron dicha clínica, llegaron con el protocolo que establecía la atención para personas de 19 años en adelante, por el tema de la mayoría de edad, ante el problema en menores fue que cambiaron el rango de edad para atender.La último opción son las cirugías bariátricas, en lo que va del año se han hecho 60 operaciones de este tipo, algunas de ellas en menores, aunque el médico no precisó cuántas, desde 2008 van 857 procedimientos.Recordó que la edad más chica en que ha hecho la cirugía bariátrica es en un adolescente de 14 años, agregando otro caso en el que un menor con obesidad mórbida iba a ser operado, pero murió previamente por una pancreatitis.“La cirugía es un último recurso, en aquellos pacientes que tengan obesidad con un índice de masa corporal por encima del 35% y que tengan alguna enfermedad como diabetes o hipertensión”, informó el director.Señaló que no han llegado niños en el otro polo, es decir, menores que se obsesionen con adelgazar al punto de padecer bulimia o anorexia.La falta de actividad física en los niños es una causa del sobrepeso.Aprovechó para anunciar el proyecto, el cual nació ante el panorama mundial y local, para abatir las enfermedades crónicas derivadas de la obesidad y sobrepeso.El objetivo es intervenir en una edad temprana, con un tratamiento no farmacológico, a través de buenos hábitos como la alimentación, ejercicio físico y focalización psicológica.Los menores serán inscritos en el programa que contempla natación, basquetbol y fútbol, después serán instruidos en la alimentación para llegar a las tallas y pesos ideales, así como crear buenos hábitos alimenticios de los niños de 8 a 12 años.Actualmente hay 60 niños inscritos, todos derechohabientes, pero quieren llevar el programa más allá del Issstecali, como a escuelas públicas u otras instituciones, declaró el director.“De inicio sólo recibimos derechohabientes de Issstecali, pero conforme avance esto que es el programa piloto, trataremos de involucrar a más menores sin importar su afiliación”, explicó Meza.Iniciarán el lunes 17 de julio de 8:00 a 12:00 horas, pasada una semana los volverán a pesar para determinar si hubo buenos resultados.