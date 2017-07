Se pronuncian contra concesión del alumbrado

TIJUANA, Baja California(GH)

La ciudadanía consultada por PERIÓDICO FRONTERA rechazó la propuesta para concesionar el servicio de alumbrado público por un periodo de quince años.



Lo anterior lo expusieron en un sondeo realizado en el Parque Teniente Guerrero, de la Zona Centro, en donde los participantes, en su mayoría adultos mayores, dieron su opinión.



“Sería mejor que las luminarias fueran del pueblo. Que las compren mejor. Si las rentan se generan más gastos en lugar de comprarlas y así sirven para toda la vida.



“Para mí está mal. Si se pueden echar para atrás, mejor”, expresó Salvador Barajas Torres, quien es boleador y vive en la colonia Ballesteros, en donde el alumbrado público no es suficiente para evitar la delincuencia.



El pasado miércoles el Cabildo aprobó el proyecto de concesión, el cual tendrá un costo estimado de 250 millones de pesos anuales.



“Eso de las luminarias está por los suelos, porque nada más se va a rentar. Entonces se van a quedar endeudados los próximos cinco ayuntamientos. ¿Cómo está eso? Sale más barato comprar las luminarias que rentarlas”, argumentó el señor Raymundo Herrera, colono de la Independencia.



Asimismo, el señor Herrera aprovechó la ocasión para declarar que en su colonia hay que considerar que la delincuencia aprovecha esta situación.



“La oscuridad no trae cosas buenas y la oscuridad invita a hacer cosas malas”, indicó.



Servicio irregular

Arturo Cerda, quien vive en la colonia Francisco Villa, dijo que en esa zona sí hay alumbrado público, pero a veces lo apagan y la delincuencia aprovecha para actuar.



Por su parte, Arturo Pérez consideró que la decisión de algunos regidores está mal, y más porque no toman en cuenta a la población.



“Está mal. Todo el tiempo, los contratos, las licitaciones. Yo hubiera preferido que compraran las luminarias, pero no toman en cuenta al público”, manifestó.



Finalmente, el señor Roberto, quien vive en la colonia Murúa, espera que el alumbrado público detenga las actividades ilícitas.



“De donde vivo, a tres casas venden drogas, (se ve) una pasadera de gente que va por drogas”, denunció.