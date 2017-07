IP avala proyecto de servicio para luminarias

TIJUANA, Baja California(GH)

Miembros de la iniciativa privada respaldan el proyecto de concesión del alumbrado público, el cual fue aprobado por mayoría calificada en el Cabildo de Tijuana.



"Necesitamos alumbrado público, este es un camino que parece ser donde el Municipio va a reducir su costo", declaró el presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac), David Mayagoitia Stone.



Afirmó que coincide con el Alcalde, de que es un tema de seguridad pública el tener alumbradas las calles.



"El habló en términos generales, nosotros no conocemos el tema específico, habrá que ver cuando salga y se emita el concurso, entonces ya veremos exactamente cómo van a estar los términos y las condiciones", dijo.



"Es una figura que se está explorando, entendemos que falta mucho para que realmente sea concesionable, el Cabildo dio el visto bueno para que se inicie el proceso de una eventual concesión", comentó el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena Salinas.



Este organismo empresarial será uno de los que participarán en el proceso de concesión, junto con la Coparmex, de acuerdo al dictamen aprobado.



La base técnica, añadió Camarena Salinas, es que el Ayuntamiento no tiene la capacidad financiera para reparar las 80 mil luminarias.



El empresario y ex alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo dijo que lo que planea hacer el Ayuntamiento de Tijuana no es privatizar el servicio del alumbrado público, sino que se trata de una concesión.



Destacó que hasta el momento desconoce cuáles serán las condiciones del proyecto, pero consideró que se realizó un buen paso.



Se necesita reparar el daño que ocasionó la anterior administración municipal, apuntó el ex edil priista.



“No entiendo cómo Sindicatura no investiga al doctor Astiazarán, porque perdonó 240 millones, los tiró a la basura, pero la estructura ahí esta, en dos años no le dio mantenimiento, más que estar criticando”, dijo.