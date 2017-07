Creen que desinteresa al alcalde El Salón de la Fama

ENSENADA, Baja California(GH)

Las trabas para que el Salón de la Fama continúe dentro del deportivo Sullivan, y la responsabilidad en torno la eventual salida del proyecto de la instalación cedida por la pasada administración municipal, “tienen nombre y apellido: Arturo Hernández Navarro”.



Pero más allá de la postura del director del Instituto Municipal del Deporte y Recreación (Inmudere), al presidente del patronato a cargo del proyecto le “decepciona y desilusiona el desinterés del alcalde (Marco Antonio) Novelo”.



“No me extraña de Arturo Hernández porque ni siquiera nació aquí ni está enterado de las responsabilidad de su cargo al frente de Inmudere. Pero de quien sí estamos extra- ñados es del Alcalde”, apuntó Fernando Ribeiro Cham.



“Y a eso habría que agregar términos como desilusionados y decepcionados, porque fue un deportista de nivel alto, un tenista talentoso.



También su familia es de tradición deportiva, con el ejemplo de su hermana Lupita, representante de México en Juegos Olímpicos”, refirió.



En ese sentido, el presidente del patronato como relevo de su fundador, el fallecido cronista Alfredo Marín Méndez, consideró que “no solo se trata del presidente municipal de Ensenada sino también de un deportista que podría ser habitante del Salón de la Fama en algún momento”.



“Revisamos sus logros en la Universidad del Sur de California y, aunque eso se decidirá a través de un comité de selección, creo que él podría tener su lugar dentro del Salón de la Fama, mientras que su hermana Lupita sería una de las primeras cinco consideradas, seguramente”, indicó.



Pero insistió en apuntar a la ambigüedad con que se manejó Arturo Hernández, quien, como director de Inmudere, “cambió sus argumentos con tal de no asumir su responsabilidad”.



Primero dijo que no estaba facultado para firmar y tuvimos que mostrarle el reglamento de Inmudere para que se enterara que una de sus facultades era firmar los convenios de este tipo”, explicó.



Y luego, “argumentó que el edificio no estaba construido para ser utilizado como Salón de la Fama porque era para un gimnasio cuando nunca fue así, y también se lo demostramos”.



Ribeiro Cham, por último, incluyó a Rodolfo Mellado, regidor titular de la comisión de deporte en el cabildo, entre los responsables de que el Salón de la Fama se halle sin sede.



“Tampoco de este señor podría extrañarnos su falta de respuesta, pero hace meses publicó que estaba a favor del proyecto, luego dijo desconocer cuál era la situación legal de la instalación que se nos había otorgado en convenio y más tarde solicitó una prórroga de dos semanas para resolvernos. “Desde entonces, finales de mayo, no volvimos a saber de él. Y reitero, no nos extraña porque sabemos de la muy poca actividad que ha tenido al frente de la comisión de deporte”, agregó.