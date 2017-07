San Quintín padece fuga de fuerza laboral

MEXICALI, Baja California(GH)

Los trabajadores de la agricultura en el poblado de San Quintín se fueron a Estados Unidos por un mejor salario, por lo que los productores agrícolas señalan que ha sido un periodo más difícil que cuando estaban en crisis por las manifestaciones.



La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Juana Pérez Floriano, mencionó que esto provocó que se requiera una mayor mano de obra en San Quintín, pues gran porcentaje tramitó visas de trabajo.



Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de la Secretaría del Trabajo Previsión Social (STPS) Federal, señaló que hay avances en cuanto al pliego petitorio de los jornaleros hacia el gobierno federal.



Hubo propuestas a las que no se puede llegar a detalle, ejemplificó que el establecimiento de salarios mínimos, es un tema que le compete a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.



“El salario mínimo esta consignado en el ordenamiento emitido por dicha comisión de la STPS, no puede una autoridad diferente determinarlo, lo cual tiene que ver con la oferta y demanda”, precisó.



Los productores agrícolas señalaron que no tienen suficiente mano de obra y requiere mayor número de trabajadores, esto se debe a que hay una mayor demanda de trabajadores, por lo que su cotización aumenta.



“Se los repetí, es oferta y demanda, bríndeles mejores condiciones salariales que les resulten atractivas para quedarse y que no se vayan incluso por vía legal a Estados Unidos”, mencionó el subsecretario.



“Ayer mismo nos comentaban los productores de San Quintín la posibilidad de contratar a adolescentes de 15 y 17 años, lo cual les dije que está prohibido, por las condiciones de peligro a las que se exponen durante la jornada”, informó.



Aseveró que por decreto este problema no se resuelve, deben de sensibilizarse de que en el mercado de trabajo hay requerimientos, porque si en Estados Unidos les ofrecen más dinero, es obvio que se van a ir.



Sin embargo, aseguró que las condiciones de Estados Unidos no son las mejores, por el componente de discriminación y malos tratos, que han advertido instituciones extranjeras.



Los ciclos agrícolas dependen del producto correspondiente, y las actividades relacionadas hacen que haya niveles altos de requerimiento de mano de obra, los puntos críticos son en la siembra y la cosecha.