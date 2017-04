Sueña con ser gran cantante

TIJUANA, Baja California(GH)

Ser una gran estrella de la música pero también una gran diseñadora de modas, esos son los grandes sueños de Elizabeth Anyelique Solorio Quintero, mejor conocida como “Angy” en el mundo del canto.



Con 10 años de edad y estudiante del quinto de primaria, Angy agradece el gran apoyo que ha recibido de sus papás para participar en diferentes concursos de canto en la ciudad.



“Estoy muy contenta porque la gente me ha dicho que canto bonito, eso me motiva a seguir preparándome, contar con el apoyo de mis papás para tomar clases de canto, todo eso lo agradezco”, comentó Angy en entrevista.



La originaria de Mexicali, dio muestras de su talento musical a los 5 años, desde entonces ha dado pasos agigantados, como el tomar clases de vocalización cuando cumplió 8 años.



“Angy siempre nos ha sorprendido con su talento, y nosotros como padres, la hemos apoyado en todo; ha participado en varios concursos de canto y siempre ganando los primeros lugares”, compartió Elizabeth Quintero, su mamá.



Angy no se da por vencida y prepara su regreso al casting de “La Voz Kids”, el año pasado audicionó y llegó hasta las últimas etapas, pero ahora, dice que va por la revancha.



“El estar cantando en diferentes eventos y concursos me ha dado la oportunidad de desenvolverme mejor en el escenario, cantar mejor, eso me da la confianza de volver al próximo casting de ‘La Voz Kids”, señaló.



Angy, en este mes del niño, envía una calurosa felicitación a todos los peques del Estado, recomendándoles que sean felices y que estudien mucho.



“Quiero dedicarles a todos los niños, el video que grabé para Frontera.info, en el canto el tema ‘Manías’ es una canción que interpreta Thalía y espero que les guste mucho”, explicó.



La pequeña se declara admiradora de las canciones de Thalía y Gloria Trevi, ésta última ya tuvo la oportunidad de escucharla en vivo en una presentación que tuvo en Mexicali.



En su canal de Youtube, se puede escuchar a Andy con la canción ‘Escalofrío’, una melodía que grabó gracias a los consejos de Luis Roque, una persona que siempre ha impulsado su carrera de cantante.



Nombre: Elizabeth Anyelique Solorio Quintero

Nombre artístico: Angy

Origen: Mexicali, BC

Edad: 10 años

Escolaridad: Quinto año de primaria

Escuela: Héctor Terán Terán

Papás: José Raúl Solorio y Elizabeth Quintero

Hermano: Raúl Alejando y Melanie Dayan Solorio

Cordinador artístico: Luis Roque