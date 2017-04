Alicia Machado en campaña a favor de animales

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Alicia Machado protagoniza una nueva campaña de People for Ethical Treatment of Animals (PETA) en contra del uso de pieles animales.



La actriz y ex Miss Universo aparece en un promocional en el que luce su cuerpo desnudo con el mensaje: “Prefiero estar desnuda que vestir pieles”



Machado incita a la reflexión para evitar estas añejas prácticas que no corresponden al momento actual que se está viviendo.



“Los animales son nuestros amigos, nuestros compañeros. Cuando se cría un animal para matarlo, para hacer ropa, es algo monstruoso”, expresó la venezolana.



A través de un vídeo para PETA Latino, Machado invita a usar materiales alternativos que no estén relacionados con el asesinato animal, pues las prendas obtenidas de esta práctica, están muy lejos de la elegancia y el buen gusto, como suelen promocionarlo algunas empresas de belleza.



Este fue el tuit que escribió en la cuenta de Peta.

“@officialpetalatino with @repostapp La actriz y ex Miss Universo @machadooficial sabe que no hay nada más sexy que vestir tu propia piel.”.



Muchas de las prendas con pieles provienen de animales que son despellejados vivos o electrocutados.



“Creo que estamos en un mundo nuevo, estamos en una evolución. Ya no es necesario vestir animales, tenemos que cuidar el planeta”.