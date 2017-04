Sacerdotes marchan en silencio

TIJUANA, Baja California(GH)

Con una procesión con el Santísimo Sacramento, encabezada por Francisco Moreno Barrón, arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, se conmemoró el Día del Sacerdote.



En esta fecha especial se recordó aquel Jueves Santo en el que Jesucristo nombró a sus apóstoles, a quienes pidió pregonar su palabra y proteger a los desamparados de fe.



Cientos de párrocos de las diferentes iglesias de Tijuana se dieron cita en el Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón para iniciar la caminata en silencio.



Al llegar a la Catedral, los sacerdotes fueron recibidos con el repique de las campanas y el aplauso de más de una veintena de personas, quienes se encontraban afuera del templo.



El ex arzobispo Rafael Romo Muñoz fue quien dio la bienvenida al recinto sagrado, a quien la gente saludó y pidió su bendición.



Así, con el canto del coro celestial y el inició de las lecturas sagradas se recordó la función que desempeñan los sacerdotes en la sociedad en general.



“El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para anunciar la noticia a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos.



Ustedes serán llamados sacerdotes del señor, ministros de Dios”, leyó de las Santas Escrituras uno de los sacerdotes.