Nuevo Sistema de Justicia Oral está en proceso de consolidación

ENSENADA, Baja California(GH)

A un año de haber iniciado el nuevo sistema oral de justicia penal en Baja California, se pasará a una etapa de consolidación de la misma



Así lo dio a conocer la subsecretaria de Enlace para Asuntos de Justicia de la Secretaría General de Gobierno, Lizbeth Mata Lozano, ante el grupo Foro de Ensenada.



Reconoció que aún no se tienen números estadísticos, pero señaló que antes un indiciado podía pasar entre uno y diez años para obtener sentencia.



Mientras que ahora, el tiempo que se tarda para obtener una sentencia es de un mes en juzgado y máximo un año, como fue un caso en Mexicali.



Mata Lozano señaló que hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún juicio oral en Ensenada, aunque todos los días hay audiencias.



Con este nuevo sistema de justicia, dijo, se puede tener una sola audiencia para un inculpado, cuando anteriormente se tenía que asistir a varias.



Agregó que en dos meses podrían presentarse dos juicios orales en el puerto, aunque indicó que todos los días hay detenciones y vinculaciones a proceso, con procedimientos similares a los de Estados Unidos.



En Baja California aun no se acepta el esquema de un jurado, explicó, ya que se considera que en México existe un alto nivel de corrupción que pudiera afectar el sistema.



La funcionaria señaló que los jueces están más preparados para atender con base a procesos justos y equitativos.



Actualmente trabajan 18 litigantes, con un aproximado de diez casos en materia penal y 50 en lo civil por abogado, manifestó.