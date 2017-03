CCEE califica 'bien' los primeros 100 días de Novelo

ENSENADA, Baja California(GH)

Los primeros 100 días es poco tiempo para ver un avance concreto en la administración del presidente Marco Novelo Osuna; sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada calificó estos primeros días como “bien”.



Marco Corona Valenzuela, presidente del CCEE, dijo que hay muchas deficiencias que dejaron administraciones anteriores y se ha visto al alcalde con actitud de colaborar.



Señaló que califican positivo el tema de No Corrupción que se presenta en el Ayuntamiento, por lo que estarán pendientes de que no se deje de lado.



“Reconocemos el trabajo que se ha hecho hasta la fecha, pero tenemos que estar muy pendientes de que esto no suceda y cuando suceda lo vamos a denunciar sin ningún miramiento”, recalcó.



El líder de los empresarios también reconoció la participación de los regidores al participar en mesas de trabajo con el sector empresarial.



En tanto, el presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Baja California, Álvaro Ptanick, dijo que era poco el tiempo para evaluar otras áreas.



“Desafortunadamente no son tan rápidos los efectos de las acciones; hasta ahorita seguimos refrendando la esperanza de que sean adecuadas las gestiones que se han tomado”, comentó.