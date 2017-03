Padres cierran primaria Ramón López Velarde

TIJUANA, Baja California(GH)

Un grupo de padres de familia cerró desde hoy y hasta nuevo aviso la primaria Ramón López Velarde por presentar fallas en su estructura, mismas que ponen en peligro la vida de más de 450 estudiantes.



“No se va a volver a abrir la escuela hasta que el gobierno nos preste la atención debida y que empiecen a atender las obra de reconstrucción”, advirtió Miguel Humberto Romero, suplente vocal del 4to año del Comité de Participación Social.



Las fallas que presenta el plantel iniciaron desde diciembre pasado, en donde había un agujero en una de las plataformas de cemento, que con el paso del tiempo se convirtió en un hoyo, el cual hasta el momento ha provocado el desalojo de 3 salones.



Y pese a que Protección Civil Municipal ya declaró a la primaria en peligro inminente, las autoridades educativas no han reaccionado al respecto.



“No podemos permitir que un niño salga dañado, a pesar de acordonar las áreas… los niños son inquietos… una pelota o algo que se les pueda meter al área”, dijo el integrante del comité.



A pesar de que la Secretaría de Educación Estatal (SEE) quedó en mandar a un contratista para verificar la obra, “hoy nos vienen diciendo de que cambiaron de constructora y que no se va a poder hacer nada hasta que comience toda la burocracia, por lo que hemos sido engañados, porque nadie ha venido”, expresó Miguel Humberto Romero.



Así, el grupo de padres de familia exigió que se atienda la rehabilitación o, en su caso, la construcción para que el ciclo escolar no perjudique en el aprendizaje de los alumnos.



Cabe señalar que la primara Ramón López Velarde se encuentra en Camino Verde, una de las colonias de Tijuana que más presenta problemas de construcción.