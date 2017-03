Cuerpo de vaquita marina será trasladado a Centro de Mamiferos

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) canalizará para su investigación y estudió científico el cadáver de cría de vaquita mariana (Phocoena sinus), encontrado en la zona denominada “Playa Hermosa”, que se ubica a 34 kilómetros al sur de San Felipe, Baja California.El ejemplar será enviado al Centro de Mamíferos Marinos que se ubica en San Francisco, California, Estados Unidos para estudios de laboratorio en materia de toxicología, virología y bacteriología a fin de conocerse las causas de su muerte.En atención a un reporte de la ONG SEA SHEPHERD, el ejemplar fue localizado en el punto de las coordenadas geográficas 30º41'21.0" LN y 114º41'53.8" LW, en la zona denominada “Playa Hermosa”, ubicada a 34 kilómetros al sur de San Felipe, B.C. lugar donde observaron el cuerpo sin vida del ejemplar de Vaquita Marina.En ese sentido, el cadáver será conservado y resguardado por PROFEPA en el cuarto de refrigeración que posee en Mexicali, Baja California; en tanto se realizan los trámites correspondientes para su exportación a aquel país, pues la especie se encuentra enlistada en el Apéndice I de la CITES y su envío solo se justifica para estudios de investigación científica.Siendo las 20:00 horas del día 12 de marzo de 2017, especialistas de PROFEPA llevaron a cabo la revisión a la especie marina, por lo que constataron que se trata de un ejemplar de Vaquita Marina de la especie Phocoena sinus, de 69 cm. de largo por 17 cm. de ancho, exhibe un avanzado estado de descomposición (nivel 2), ya que presenta desprendimiento de piel, así como sus órganos internos inflados con gases.Se constata que se trata de una Cría al parecer Neonato o Recién Parido de Vaquita Marina, derivado de su tamaño, características morfológicas y porque cuenta aún con el cordón umbilical prendido a su cuerpo.Se identifica como un cetáceo, perteneciente a la familia de las marsopas, el cual presenta aún el "parche" en los ojos, su cabeza redondeada y hocico corto, todas ellas características de un ejemplar de este género.Por su estado, no es posible precisar que su muerte fuera causada o no por actividad antropogénica, sin embargo se señala que la mortalidad neonatal es común en los mamíferos marinos, por tal motivo se deberá precisar mediante análisis científico si algún factor externo o el ambiente provocó esta muerte, o si fue por causas naturales el decesoAsimismo, los inspectores federales concluyeron que la vaquita marina muerta no presenta evidencia en su cuerpo de redes o alguna otra arte de pesca u objetos extraños adheridos a él; tampoco vestigios, cortes, amputaciones, marcas o laceraciones evidentes que indiquen que sufrió enmallamiento o que su muerte sea a causa de actividad antropogénica.Se debe resaltar que todas las acciones para la atención de este suceso se realizaron en apego a lo previsto por el Protocolo de Atención a Varamiento de Mamíferos Marinos, el cual tiene por objetivo establecer las bases y procedimientos para la atención de este tipo de eventos, su registro y la búsqueda de las posibles causas, así como su atención oportuna para contribuir a la conservación de las poblaciones.