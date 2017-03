En riesgo 450 niños al sufrir daños escuela en su estructura

TIJUANA, Baja California(GH)

Alrededor de 450 alumnos de la escuela primera Ramón López Velarde están en peligro diariamente, después de que Protección Civil Municipal calificará al lugar con riesgo inminente.



La institución, localizada en la colonia Camino Verde, ha sufrido daños en la infraestructura a raíz de las lluvias que azotaron Tijuana en diciembre.



Con las primeras lluvias, se abrió un hoyo en el puso ubicado a un costado de un lado de los salones; cuando el mal clima aumentó, el hoyo se hizo más grande.



Además del problema en el suelo, una de las bardas está en peligro de colapsar y, pese a que el área fue acordonada, representa peligro para los alumnos.



“En diciembre estábamos elaborando un área verde y, de repente, vimos un pequeño agujero que se cimbró; al regresar de vacaciones, al parecer por las lluvias, empezó a minar el agua y se hizo un hoyo aproximadamente de medio metro por 30 centímetros de profundidad, que fue minando la pared”, explicó Miguel Humberto Romero Serrano, uno de los padres de familias.



Romero Serrano añadió que, pese a que la escuela presenta otros problemas en las instalaciones, se están enfocando en solucionar el desperfecto en el piso y en la barda.



“Secretaría de Educación Estatal ya nos juró que la próxima semana iba a venir un contratista a hacer la revisión pero ya pasaron tres semanas y no se nos ha dado ninguna respuesta”, apuntó.



Ayer, Bomberos Tijuana y la dirección de Protección Civil Municipal acudieron a la “Ramón López Velarde”, sin embargo, no se ha recibido la ayuda de la Secretaría Estatal de Educación.



“Lo que tenemos en nuestra escuela es una bomba de tiempo que las autoridades no han querido atender; ya vino Protección Civil”, dijo.

El integrante del comité de Padres de Familia enfatizó que, de no tener una respuesta por parte de la SEE, van a clausurar la escuela, para evitar accidentes.



“Estamos optando por clausurar la escuela porque no queremos que ningún niño salga lastimado por esto”, declaró.