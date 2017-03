Descartan fallas mecánicas en helicóptero

MEXICALI, Baja California(GH)

Después del infortunado accidente ocurrido en El Centinela, dondeautoridades de la PGJE y la SSPE, anunciaron los procedimientos correspondientes en el caso.En rueda de prensa presidida por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, acompañado de la procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva y el director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Marco Antonio Montoya Gómez, compartieron el parte de los hechos.“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos este lunes 13 de marzo del presente año donde cuatro personas perdieran la vida, luego de que el helicóptero de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que se encontraba realizando labores de rescate de una persona extraviada, en las inmediaciones del cerro El Centinela, el cual se presume se desplomara accidentalmente”.“Los hechos ocurrieron este lunes 13 de marzo aproximadamente a las 14:41 horas de acuerdo al reporte que recibimos en el C4, cuando dos elementos de la PEP acompañados de dos elementos de grupos de rescatistas de la ciudad de Mexicali, realizaban operaciones de rescate de un cuerpo de una mujer, de una persona fallecida en las faldas del Centinela”.“Una vez ubicado el cuerpo, fue trasladado al campamento vía área, una vez que los elementos cumplieron con la misión y los rescatistas, regresaron por los dos compañeros, los dos rescatistas, al lugar donde se había localizado el cuerpo”.“Y al intentar regresar al campamento para dejar a los rescatistas, el helicóptero encontró en el trayecto un tendido de cables de torres de alta tensión lo que dificultó el vuelo y provocó el desprendimiento de la parte posterior de la aeronave derivándose el helicóptero hacía el terreno montañoso”.“Los nombres del personal pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva son: Capitán Noé Carrasco Cruz, quien nació el 18 de agosto 1984, con cargo de piloto del helicóptero de la PEP y el Paramédico Jorge Alberto Zavala Martínez, nacido el 08 de mayo 1986 quien realizaba funciones de copiloto del mismo helicóptero”, compartió De la Rosa.Por su parte, la procuradora de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, externó lo que corresponde al caso de la mujer extraviada en el cerro, situación que tenía a los elementos de la corporación trabajando en el lugar de los hechos.“El 12 de marzo la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas con sede en Mexicali, fue informada por parte de la Asociación Civil de Rescate Aguiluchos y Bravo, con quien se tiene una comunicación habitual, que una mujer de nombre Karen Violeta Ruiz Sánchez, de 26 años de edad se encontraba extraviada en el Cerro del Centinela”.“Siendo hasta el día de hoy (ayer viernes) que una persona de nombre Ana Yuridia Amarillas Andrade, compareció a solicitar la búsqueda por esta institución, a lo que el personal adscrito a la unidad inició una averiguación y se presentaron también en las inmediaciones del lugar establecido como base de operaciones cercana al cerro”.“Durante el desarrollo de la misma y a petición de dichas asociaciones de rescatistas, arribó el helicóptero de la PEP, donde posteriormente se realizó el hallazgo de la joven, procediendo a realizar maniobras para recuperar el cuerpo ya sin vida, que se tuvo a la vista, piloteando para que descendieran a dos de los tripulantes para la recuperación del cuerpo y fuera subida al helicóptero, permaneciendo en tierra dos de los cuatro tripulantes”.“Una vez que el cuerpo fue dejado en la aludida base, regresaron por los dos compañeros que habían quedado en el lugar del hallazgo, una vez que fueron subidos al helicóptero y se trasladaban fue que el mismo se enredó con cables de alta tensión y cayó causando una fuerte explosión”.El secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, y la procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva, dieron los detalles de lo ocurrido.“En estos momentos, el ministerio público, la policía ministerial y personal de servicios periciales están llevando a cabo las primeras diligencias, que corresponden a la preservación del lugar de los hechos y el levantamiento de los cuerpos”.“El Ministerio Público deberá para integrar esta investigación, revisar la comunicación de los pilotos con su base, su plan de vuelo y ordenar el dictamen de aeronáutica civil para confirmar la causa del accidente”.“Quiero precisarles que inmediatamente que se tuvo conocimiento de estos hechos, fue enterada y comunicada la Dirección de Aeronáutica Civil para su intervención correspondiente”, concluyó la procuradora.De la Rosa Anaya, informó que se les apoyará a los familiares de las cuatro víctimas con los servicios fúnebres, así como la realización una ceremonia en honor por parte de la corporación.Además descartó que la nave presentara alguna falla mecánica, toda vez que reciben mantenimiento de parte de una empresa estadounidense cada 100 horas de vuelo, por lo que al helicóptero aún le restaban 70 horas.Señaló también que tanto el piloto como el copiloto tenían la experiencia y las mil 108 horas de vuelo requeridas por la Dirección Aeronáutica Civil, para desplegar este tipo de actividades.Cabe destacar que la última vez la unidad fue utilizada fue la semana pasada en la Ciudad de Tijuana en la captura de un delincuente.La Procuradora de Justicia en Baja California, declaró en cuanto a la investigación que una primera parte será en base al reporte del rescate de la joven fallecida en el cerro.“Se estaba dando al inicio que corresponde al área de personas no localizadas, esa es la investigación que tendríamos que llevar a cabo con respecto a esta joven”.En cuanto al líder de la expedición, dijo “no quisiera adelantar ni presumir ninguna situación hasta que la carpeta de investigación esté siguiendo su curso, el MP tendrá que ordenar las diligencias que corresponden en este caso”.“La única información que tenemos es que la joven se fue rezagando del grupo de personas que iban en esta excursión, posteriormente se dan cuenta que ya no iba en el grupo, son datos preliminares que tendremos que determinar”, comentó al respecto.Ibarra Leyva, agregó que para integrar la investigación se deberá revisar la comunicación de los pilotos con su base, su plan de vuelo y ordenar el dictamen de aeronáutica civil para confirmar la causa del accidente.Por lo que, la Dirección de Aeronáutica Civil fue enterada al momento del accidente para su intervención correspondiente en la investigación.En cuanto a las causas y las condiciones que suscitaron tal accidente, será a partir de la misma investigación que realice el Ministerio Público.