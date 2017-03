Advierten de alza a las gasolinas tras abrirse el mercado

TIJUANA, Baja California(GH)

En dos semanas inicia la flexibilización del mercado de gasolinas y diésel en Baja California, lo que podría representar un aumento en el precio de los combustibles, declaró el consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt) Alejandro Borja Robles.



“Una de las preocupaciones que tenemos puede ser que haya un aumento de precio, pero esos puntos son lo que aún no los tenemos claros”, manifestó.



El 30 de marzo en Baja California y Sonora inicia dicho proceso, que significa que se abre el mercado gasolinero para que más empresas puedan proveer combustible a las estaciones de servicio.



“Existe incertidumbre, los tiempos se adelantaron un año y sentimos que está difícil que se ajusten a un capricho de seguir adelante con esta liberación de precios”, dijo.



A partir de esa fecha el precio del combustible se determinará en base a los costos de refinación, transporte y almacenamiento; el margen comercial de venta, y los impuestos y el tipo de cambio vigentes.



“Como lo hemos venido comentando, sentimos que las condiciones no están dadas para esta liberación de los precios, ya que solamente tenemos un solo proveedor que es Pemex”, señaló.



Borja Robles comentó que hay más de 20 empresas que están inscritas en la Temporada Abierta, las cuales pretenden compartir instalaciones con Pemex, pero no se han acercado directamente a las gasolineras para abordar temas como la operación y logística.



“Todas las pláticas que hemos tenido han sido muy arribita, temas tribiales, aún no se sabe bien, no se ha hecho ningún trato con ellas”, sostuvo.