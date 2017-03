Clausurará municipio la 'Little Haiti'

TIJUANA, Baja California(GH)

La “Villa Haitiana” que es edificada en las laderas del Cañón del Alacrán no cuenta con permisos de construcción, razón por la que el gobierno municipal enviará un citatorio para el cese de la obra.



El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Ricardo Lomelín Clapera, declaró que los responsables no han presentado ninguna solicitud de construcción por que enviarían un citatorio para que dejen de construir.



“No tienen permiso, de hecho con el citatorio se tienen que detener las obras”, expresó.



Tienen que presentar estudios de movimiento de tierra y asentamientos, asimismo geológicos por posibles deslizamientos de tierra.



El funcionario municipal explicó que el suelo de Tijuana tiene características especiales, ya que en un predio de mil metros cuadrados puede haber diferentes tipos de suelo, ya sea firme o inestable.



Cabe la posibilidad que a lo mejor no toda la zona es inadecuada, pero en el lugar en donde ellos están, si está en malas condiciones.



“Primero se les hace saber que es una zona de alto riesgo, una vez que la zona está definida, la persona que vaya hacer una obra en esas características tendrá que hacer los estudios y después los trabajos necesarios para que esa zona pueda ser edificada”, manifestó.



Los estudios podrían durar entre 15 días o un mes, siendo un tema no complicado, indicó, lo que es difícil es educar sobre las zonas de riesgo, por los movimientos de tierra y que puedan manejar las fallas del suelo naturales.



Reveló que gestionarán ante las secretarías correspondientes algún predio para edificar “Little Haití”, pero primero deben de revisar la parte técnica del lugar antes mencionado.



El pasado jueves 9 de marzo la Dirección de Protección Civil Tijuana colocó un engomado en la iglesia “Embajadores de Jesús”, señalando que el lugar es considerado zona de alto riesgo.