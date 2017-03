'Luismi' no le paga al 'Potrillo'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sin que Luis Miguel se haya pronunciado al respecto, se dieron a conocer más detalles acerca de la denuncia que presentó contra él la oficina de representaciones de Alejandro Fernández.



De acuerdo con información de Gil Barrera, en su columna de “El Gráfico”, están en juego 120 millones de pesos.



La denuncia indica que el cantante no estaba apto para ofrecer conciertos tres veces a la semana, entre el 15 de abril y el 15 de noviembre del año pasado, como se había planeado para la gira, que llevaría por nombre “Alejandro Fernández and Luis Miguel Worldwide Tour”. Se realizarían 50 fechas en México y Centroamérica, pero el principal mercado sería Estados Unidos.



Se destaca que ni Luis Miguel ni su más reciente mánager, Daniel González Hartman, mostraron interés en establecer otros detalles como el orden de aparición.



Óscar Raúl Montes, promotor de la gira, pidió apoyo a Carlos de la Torre, representante de Fernández, para realizar a Luis Miguel el primer pago de un millón de dólares.



A partir de entonces, De la Torre y su oficina realizaron varios depósitos, que suman más de 6 milllones de dólares, pues Luis Miguel quería tener todo el dinero que le correspondía antes de iniciar la gira.



De acuerdo con la información de Barrera, el 13 de noviembre de 2015, Luis Miguel y Fernández se reunieron en Punta Mita, Nayarit, pero en ese momento tampoco se firmó un contrato definitivo.



En el programa “Hoy”, Barrera también ofreció detalles y relató que tras esa reunión:



“Con el paso de las semanas y luego de tener depositados casi 7 millones de dólares, Óscar Raúl Montes, Daniel González Hartman y Luis Miguel desaparecieron de la mesa de negociaciones, y cuando los abogados de Alejandro Fernández les pidieron regresaran los anticipos, la justificación por parte del empresario de Luis Miguel fue que ‘el artista y ellos no regresaban anticipos’”.



Poco después, Luis Miguel canceló sus conciertos en el Auditorio Nacional por problemas de salud.



La oficina de Alejandro Fernández busca recuperar el dinero que se dio como anticipo a “El Sol”.