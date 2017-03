Comparten experiencia deportiva

TIJUANA, Baja California(GH)

Abrirse paso en un mundo en el que la mayoría de las estrellas son hombres ha sido la meta de las cuatro ponentes que participaron en el foro “Líderes en el Deporte”, organizado por PERIÓDICO FRONTERA.



Ayer inició el ciclo de conferencias “Palabra de Mujer”, que forma parte de las celebraciones del “Día Internacional de la Mujer”.



Participaron la arquera Stephanie Salinas, ganadora de medalla de bronce en la Universiada Mundial, en tiro con arco en modalidad compuesto; la ex campeonato mundial Kenia Enríquez, la juez internacional de marcha María de los Ángeles Alfaro, y la juez de gimnasia internacional Andrea Gómez.



Stephanie Salinas inició en el tiro con arco cuando tenía 11 años, gracias al programa de detección de talentos.



Once años después de sus primeros pasos en el deporte y de que le dijeran que probablemente no llegaría lejos por el hecho de ser zurda, se ha convertido en uno de los referentes en su disciplina, con medallas en Universiada Mundial y Copas del Mundo, en nivel juvenil y abierto.



“Durante toda mi carrera he tenido muy buenos logros que se deben al esfuerzo y la dedicación, dejas a un lado las desveladas, la escuela; el deporte me ha llevado a viajar a muchas partes del mundo que sin el deporte no hubiera podido conocer”, comentó.



La pugilista Kenia Enríquez, quien a sus 23 años ha tenido la oportunidad de ser campeona mundial de peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), es un ejemplo de como canalizar el deporte para ser una mejor persona.



Quien en su niñez y adolescencia se caracterizó por ser una “bully” con sus compañeros de escuela, ha utilizado el deporte para encontrar la paz mental y tranquilidad.



“De ser una niña conflictiva, puedo decir que llevo once años sin golpear a nadie debajo de un ring”, dijo.



Sin embargo, Enríquez no se ha conformado por ser campeona mundial; busca que el boxeo femenil tenga el alcance que tiene el varonil.



“El boxeo femenil es una realidad y ya hay mujeres encabezando las peleas; quiero encabezar una pelea en Las Vegas”, confesó.



Para la juez internacional de marcha, María de los Ángeles Alfaro, estar vinculada al deporte a sus 50 años fue el paso natural, tras dedicarse a la actividad física desde pequeña.



“Todo empezó de niña, o te gusta o no te gusta el deporte, cuando uno lo trae, lo hace uno solita; empezamos con la natación, luego con la gimnasia olímpica, voleibol, todo lo que tenía enfrente lo hacía”.



Alfaro hizo del atletismo su pasión y, cuando llegó el momento de dejar un poco a un lado su vida como deportista, optó por mantenerse cerca a nivel organizacional.



“Empecé a tomar cursos, a hacer mis exámenes, los aprobé y empecé a ser juez de marcha; ya cuando está en eventos, ya apoya uno en otros eventos, fui involucrándome en la organización de los eventos”, detalló.



Actualmente, María de los Ángeles Alfaro es Secretaria General de la Organización Mundial de Atletismo Master.



Dedicar su vida a la gimnasia artística ha tenido como frutos ser juez en dos Juegos Olímpicos, en Londres 2012 y Río 2016, para Andrea Gómez.



Con experiencia siendo juez en diferentes competencias internacionales, Gómez ha sido pieza fundamental en el crecimiento de la gimnasia artística en Baja California y México.



“Lo que más disfruto hacer es enseñar gimnasia, indiscutiblemente tenemos el mejor club de gimnasia de México”, puntualizó.



En su escuela, llamada “AG Gimnasia”, Andrea ha logrado que sus alumnas sobresalgan a nivel nacional e internacional.