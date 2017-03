Héroes caídos

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras el rescate del cuerpo de una joven senderista, se desplomó el helicóptero de la PEP y murieron en el acto piloto, copiloto y dos rescatistas de grupos voluntarios.



Eran aproximadamente las 14:30 horas cuando el cuerpo de la joven Karen Violeta Ruiz Sánchez era dejado en el campamento donde los grupos de rescate como Aguiluchos y Bravo 10 se resguardaban a las faldas del cerro del Centinela, el helicóptero de la Policía Estatal Preventiva salió del helipuerto improvisado entre las rocas para ir en la búsqueda de los dos rescatistas que se habían quedado en la montaña para regresarlos al campamento y concluir la pesada labor de rescate que llevaba ya mas de 24 horas.



Momentos depuse al regresar, la maniobra que realizó el piloto de la aeronave tuvo un cambio que nadie en piso esperaba, avanzó en rumbo a los cables de alta tensión que cruzan el cerro del Centinela, enredándose rápidamente ante el grito de exclamación de todos los que mirábamos atónitos.



En un lapso de diez segundos que parecieron una eternidad, vimos como la nave parecía suspendida y esperábamos con toda la ilusión que pudiera reponerse del percance, pero justo después de esto el rotor y la cola del helicóptero salieron disparados, por lo que el piloto tuvo que empezar a maniobrar para tratar de estabilizar y aterrizar sin un resultado favorable.



!No! !no! !no! se escuchó por parte de los rescatistas, oficiales de la policías y medios de comunicación que estábamos presentes (en un grito aterrador que aun horas después algunos seguíamos escuchando) cuando de un momento a otro la unidad se desplomó con velocidad hacia tierra para caer y provocar un estruendo que dejó en silencio por unos momentos los lamentos de quienes fuimos testigos del trágico acontecimiento.



Justo en ese momento la labor periodística nos exigía seguir con la cobertura del desgarrador incidente, pero el sentido humano nos hacía avanzar para tratar de ayudar en algo a los rescatistas que rápido corrieron entre las rocas para buscar entre las llamas a sus amigos, nuestros amigos también.



De manera inmediata compañeros de los tripulantes nos pidieron que por seguridad nos retiráramos de lugar, que bajaramos de la zona, debido a que se escucharon algunas detonaciones que en ese momento no se sabía si eran cartuchos que explotaban con el calor del fuego de la aeronave.



Al bajar pudimos observar como poco a poco comenzaron a llegar grupos de rescate, militares, agentes de la Policía Federal Preventiva, Ministeriales y de varias corporaciones para tratar de brindar un auxilio.



El ambiente en la zona era terriblemente triste, abrumador, el semblante de todos los que presenciamos esta tragedia había caído, compañeros de prensa hincados en las esquinas tratando de asimilar lo sucedido, amigos, compañeros de los pilotos y rescatistas sin encontrar una explicación y el humo que seguía saliendo de la aeronave era una cruel advertencia de la gran tragedia que cobijaría el 114 aniversario de la ciudad de Mexicali al caer cuatro héroes en cumplimiento de su deber, rescatando y poniendo su vida en riesgo para salvar a una persona.