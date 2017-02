Novelo está indeciso con su voto a la tarifa del transporte

ENSENADA, Baja California(GH)

El Presidente Municipal Marco Antonio Novelo Osuna, declaró que aún está indeciso sobre el sentido de su voto a la tarifa del transporte y puntualizó que de ser a favor se deberá firmar un convenio con el sector transportista.



Cabe mencionar que este jueves a las 10:30 horas se llevará a cabo la sesión de cabildo donde se votará el dictamen que emitió en sentido positivo la Comisión de Seguridad, Transito y Transporte del 22 Ayuntamiento para incrementar tres pesos la tarifa del transporte público.



“Lo estoy analizando, tiene que ser un voto condicionado, no podemos seguir con el transporte como está, es importante la capacitación de los choferes, que traigan su uniforme y un tarjetón de identificación, ellos ya traen 90 camiones nuevos, tenemos que sentarnos y que se firme ese convenio para salir adelante, si no se forma mi voto sería en contra”, indicó.



El Alcalde consideró que no se debe aprobar un incremento a la tarifa hasta que no exista un compromiso formal del gremio transportista para mejorar las condiciones del servicio.



“No han cumplido y no puede ser que nada más el Gobierno Municipal tenga la responsabilidad de todo, ellos solicitan mejores vialidades y estamos trabajando en eso, traemos un proyecto de acabar con los baches”, apuntó.



En cuanto al Plan Maestro de Vialidades, el primer edil recordó que cuando fue diputado local bajó un recurso de 150 mil pesos que le faltaba a los transportistas para concluir con dicho plan, sin embargo, desconoce por qué no está concluido.



“Hay que ver por qué no se ha terminado, ese recurso se le entregó al señor Raúl Carrillo, si no hay un plan integral vamos a seguir teniendo problemas”, consideró.