Escuela de Rosarito sufre robo y vandalismo por cuarta vez

ROSARITO, Baja California(GH)

Por cuarta ocasión en lo que va del año, la escuela primaria “Quinto Municipio” ha sido víctima de robo y vandalismo y ahora, los ladrones se llevaron una computadora, lámparas y dañaron las instalaciones.



La delegada del Sistema Educativo Estatal (SEE) en Rosarito, Xóchitl López, condenó el hecho reportado la mañana de ayer, ya que particularmente esta escuela ubicada en la colonia Ampliación Plan Libertador, ha sido muy golpeada por la delincuencia en las últimas semanas.



Precisó que no se cuenta con recursos para pagar un guardia de seguridad en cada uno de los planteles, por lo que hizo un llamado a la Policía Municipal para que refuerce la seguridad en las escuelas, sobre todo en la noche, asimismo pidió a los padres de familia y residentes de las zonas aledañas a los planteles educativos que reporten cualquier anomalía, para evitar los constantes robos.



López Félix, informó que en lo que va del año se han cometido doce robos a instalaciones escolares, de los cuales cuatro, son en perjuicio de la primaria “Quinto Municipio”.



El reporte de la Policía señala que el director de la citada primaria, reportó que al llegar a la escuela la conserje le indicó que había cables tirados en el piso, uno de los barandales suelto y cortado y en los baños quitaron una reja de protección.



Hacía falta una computadora, cuatro lámparas y provocaron daños al piso de las canchas, para llevarse tubos metálicos.



El director de la Policía, Magdaleno Vázquez, declaró recientemente a FRONTERA que el SEE debe contratar personal de vigilancia en las escuelas porque no hay suficientes patrullas ni elementos policiacos, para cubrir cada uno de los planteles, como respuesta a esta ola de atracos.