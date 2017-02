Cabildo votará mañana tarifa del transporte público

ENSENADA, Baja California(GH)

Las posturas de los regidores aún se encuentran divididas respecto al incremento del transporte público que se votará en sesión cabildo este jueves.



Sin embargo, el regidor Ricardo Medina Fierro puntualizó que si se llega a aprobar los transportistas primero deberán cumplir con algunas condiciones.



Aunque su primer voto al dictamen en la Comisión de Seguridad Transito y Transporte fue en contra, el funcionario dijo que podría cambiar de opinión, ya que hoy se reunirá con los transportistas para escuchar sus argumentos.



El edil reconoció que uno de los principales motivos por el que votó en contra es la afectación a la economía de la población; sin embargo, aseguró que hay intención de apoyar a los transportistas, mientras el gremio cumpla con los acuerdos que queden plasmados en el dictamen, donde se comprometieron a adquirir unidades nuevas y capacitar a su personal.



“Lo voy a razonar, sentir si es favorable o en contra, estamos trabajando con ellos en un proyecto de cumplimiento, que no sea nada más un compromiso como se ha hecho en otras administraciones, que hay un rezago de la misma tarifa que no se ha actualizado”, indicó.



Añadió que también habrá compromiso por parte del Gobierno Municipal, ya que anteriormente no se ha cumplido con la asignación de inspectores o el seguimiento a las denuncias de los pasajeros, ejemplificó.



“Muchas cuestiones que se van a tener que aclarar en esta sesión, se tendrán que dar a conocer los puntos de acuerdo y posteriormente un convenio donde obligue tanto a una parte u otra a cumplir”, aseveró.



Finalmente, dijo que no se trata de dejarle la carga sólo al Ayuntamiento, ya que el Gobierno del Estado tiene un apoyo dirigido al pasajero, que cuenta con más de mil millones de pesos que bajan exclusivamente para subsidio de apoyo del transporte.



“Es un subsidio que baja a través de los impuestos que pagan las gasolineras”, explicó.