Viven unidos por el amor y el periodismo

ENSENADA, Baja California(GH)

Con una amplia trayectoria en los medios de comunicación en Ensenada, Francisco Daniel Vargas Ugarte y Zahady Nolasco Rodríguez han formado una familia y comparten su pasión por el periodismo, sin embargo muy pocas veces han celebrado el día del amor y la amistad en 30 años de matrimonio.



La pareja se conoció en 1985 cuando estudiaban la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en Veracruz, de donde son originarios, en aquel entonces estaban en distintos grupos pero se topaban de vez en cuando en los patios o en la biblioteca de la universidad.



“Yo lo veía de lejos y primero me gustaba por su físico, siempre lo veía muy concentrado leyendo en cualquier rincón o jugando ajedrez en la biblioteca y a través de unos amigos en común él se enteró que a mí me gustaba”, relató Zahady.



Al poco tiempo Daniel se le declaró y al inicio de su noviazgo lo que más disfrutaban era compartir viajes y tener amigos en común, pero poco a poco se dieron cuenta que también los unía un interés por el periodismo y fue en 1987 cuando recibieron una propuesta para trabajar en un medio de comunicación en Ensenada.



Daniel comenzó a trabajar como reportero y Zahady como fotógrafa en un periódico, la convivencia de todos los días fue fortaleciendo su noviazgo y el 28 de diciembre de ese mismo año se casaron.



Pasados los años tuvieron dos hijos y se desenvolvieron en diversos medios de comunicación, actualmente Zahady trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y es presidenta de la Asociación de Periodistas de Ensenada (APE), mientras que Daniel trabaja en el área de comunicación de la Secretaría de Pesca del Estado (Sepesca).



“Compartimos esa pasión por escribir, por comunicar e informar, siempre nos hemos dedicado a actividades relacionadas al periodismo, mucha gente no puede vivir con alguien de su misma profesión, es complicado porque hay mucha rivalidad, pero viéndolo bien es complementario y nuestras personalidades se prestan mucho para llevar una relación armoniosa porque ninguna relación es perfecta”, reconoció Daniel.



Ella manifestó que lo que más le gusta de Daniel es que es un hombre bueno que logra adaptarse a cualquier situación y él expresó que una de las cualidades de Zahady que más le gustan de ella es que es una mujer sumamente paciente y buena madre, siendo el respeto la clave de un matrimonio sólido y duradero.



“Los dos siempre tuvimos muy arraigado el compromiso moral y ético con la comunidad y como periodistas siempre nos sentimos más inclinados por la población vulnerable y hasta la fecha tenemos ese olfato periodístico que nos llama, vemos algo y quisiéramos estar en un medio para poderlo transmitir”, indicó Zahady.



No obstante, Daniel admitió que muy pocas veces celebran fechas como cumpleaños, aniversarios e incluso el día del amor y la amistad, a veces por exceso de trabajo y otras veces porque sus horarios no coinciden, sin embargo no dejan de demostrarse su cariño todos los días.



“Si podemos celebrarlo está bien pero regularmente el periodismo te exige mucho tiempo y no hemos dejado de trabajar desde que llegamos aquí, pero tratamos de compensarlo, si no celebramos el mismo día lo hacemos el siguiente fin de semana o preparamos otra fecha con algo especial”, mencionó.