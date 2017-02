Festejarán San Valentín alejados de su casa

TIJUANA, Baja California(GH)

Hace 22 años Tabius Clement conoció a Nounoune Jules en República Dominicana, donde ella se dedicaba a la venta de alimentos muy cerca de donde él trabajaba como albañil.



Ambos compartían las ganas de salir adelante, mismas que los motivaron a abandonar su natal Puerto Príncipe.



Ahora, con su hijo de 13 años, Faniel, han recorrido más de 10 países para llegar lo más al Norte posible del continente.



Un mes atrás arribaron a Tijuana, siendo parte del flujo de migrantes extranjeros que han llegado a esta frontera para cruzar a Estados Unidos y obtener asilo humanitario.



“Queríamos cruzar, pero está difícil, no sabemos si lo vamos a intentar. Si no se puede, nos quedamos aquí”, comentó Tabius.



La principal preocupación de la pareja es la educación de Faniel, su único hijo, por lo que han dejado de lado sus necesidades y se dedican a sacar el sustento en trabajos temporales mientras deciden si se presentan a su cita consular.



“Muchos han sido deportados, no queremos compartir esa suerte. Hemos recorrido casi todo el continente, si aquí encontramos la manera de salir adelante no cruzamos”, expresó Nounoune.



Al cuestionarles si van a celebrar de alguna manera este San Valentín, comparten una sonrisa cómplice mientras afirman que no han pensado en nada especial para esta fecha.