Desconfían de parcialidad en trámite de amparo

TIJUANA, Baja California(GH)

El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías explicó que esperan que el amparo contra el gasolinazo no se turne a la Ciudad de México porque el proceso sería más tardado y no hay confianza en los jueces.



“No cambia ninguna circunstancia en particular entre un juez de aquí y uno del Distrito Federal, lo cierto es que en la Ciudad de México desafortunadamente los procesos son mucho más lentos, son jueces que son pro Estado, que privilegian y que ayudan al Estado, y son jueces que a través del tiempo han ganado solo la desconfianza de la ciudadanía”, explicó.



El amparo en contra del gasolinazo fue presentado el viernes 10 de febrero con el respaldo de más de 26 mil firmas ciudadanas.



“Queremos confiar más en nuestros jueces locales que están preparados, que están muy bien estructurados y tenemos la suficiente capacidad técnica aquí para dar una repuesta a nuestro amparo”, agregó.