Injustificadas detenciones de manifestantes, dicen abogados

MEXICALI, Baja California(GH)

porque las personas nunca intentaron ingresar a Palacio Municipal, ni impidieron el acceso libre, declaró el abogado defensor Fernando Rosales Figueroa., declaró tras señalar que los detenidos sufrieron lesiones.Con el uso de la fuerza pública y la detención de trece manifestantes, la Policía Municipal liberó los accesos a Palacio Municipal pero permaneció bloqueado el inmueble por la autoridad.El enfrentamiento fue violento, con golpes, pisotones y empujones emitidos por los manifestantes y los policías.Los catorce manifestantes detenidos fueron liberados. La primera por multa de 3 mil 200 pesos por falta administrativa.Horas más tarde y sin pagar fianza pero no absueltos de los presuntos delitos de sedición y lesiones se liberó a los 13 restantes, informó el abogado Rosales.Originalmente iban a ser denunciados por sabotaje y motín, lo cual cambió al ser presentados ante el Ministerio Público.Los delitos de sedición y lesiones al no ser considerados graves en el Código Nacional de Procedimiento penales, se determinaron por parte del Ministerio Público Antonio Galindo la liberación de los trece detenidos.La carpeta de investigación permanecerá en la Unidad Especializada de Investigación que continuará con las acusaciones de los presuntos delitos, detalló el abogado.declaró el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez a través de un video transmisión por la red social Facebook.En el perfil oficial del 22 Ayuntamiento, transmitió el Presidente Municipal, quien dijo que debían resguardar la casa de todos los mexicalenses.“Esperemos que no se repita, que sea el diálogo y comunicación el que siga adelante y juntos podemos tener la posibilidad de salir adelante, Mexicali requiere trabajo de todos, gobierno y sociedad…”.“Hacemos votos para que sea esta la forma en sacar adelante a Mexicali, toda la sociedad requiere a un Mexicali hoy unido, entusiasta y por delante, falta mucho por hacer”, declaró.En referencia al desalojo de los manifestantes con el uso de la fuerza pública registrados por la mañana del lunes, Sánchez Vásquez afirmó que siempre van a privilegiar primero el diálogo.“Lamentamos los hechos de hoy por la mañana, nunca será del Gobierno Municipal la tónica pero siempre hay que privilegiar el orden, que permitan seguir adelante, es el orden y trabajo lo que quieren el millón de mexicalenses”, puntualizó.Además anunció que irán por los grandes deudores del impuesto predial que son los bancos, Infonavit y empresas constructoras.“Son adeudos generados desde hace años y años que no han pagado y ya empezamos a hacerlo, algunos ya empezaron a pagar, no tendremos mano débil, iremos adelante al cobro”, sentenció.La violencia comenzó por responsabilidad de los manifestantes, señaló José Pablo Angulo, subdirector de la Secretaría del Ayuntamiento.A las 8:00 horas del lunes arribó con voz alta y de orden ante los manifestantes para solicitar la liberación del acceso a Palacio Municipal porque los trabajadores querían ingresar a laborar.“Mexicali necesita seguir prestando los servicios, ustedes se levantaron de la mesa de diálogo, entonces sean responsables, ustedes están cometiendo un delito, son responsables de cualquier violencia que suceda aquí, están en flagrancia”, declaró.Ante la negativa de los manifestantes, los policías de inmediato comenzaron el desalojo.“No estamos desocupando, estamos pidiendo que se liberen los accesos, si rompieron las mesas es porque traen otras rutas, la ruta es la solución de manera pacífica como la hemos demostrado en las mesas de diálogo…”.“Rompen las mesas y bloquean las oficinas, eso se llama violencia, están cometiendo violencia y los gritos son también violencia”, señaló el subdirector.Cabe destacar que la policía tenía bloqueado los accesos con vallas metálicas desde el domingo y cerrado el inmueble, el cual tras el enfrentamiento violento permaneció cerrado.Gritos, empujones y golpes se registraron cuando la Policía intentó romper el bloqueo al Ayuntamiento.Una investigación por posibles violaciones a los derechos humanos por parte de la autoridad en la confrontación entre policías y manifestantes comenzó por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Personal de la comisión explicó que han vigilado y tenido presencia en todas las marchas y manifestaciones estatales para vigilar que se respeten los derechos humanos de los manifestantes.Informaron que se encuentran realizando un balance de los hechos y en espera de si algún ciudadano presenta una queja por los actos de violencia y detenciones suscitados por la mañana del lunes.“Siempre hemos promovido el diálogo en las manifestaciones y la libertad de expresión”, comentó el vocero de la dependencia.Cabe destacar la CEDH fue gestora en la comandancia de policía para que ingresaran los abogados defensores de los manifestantes detenidos.Los detenidos fueron trasladados a la Comandancia de Policía.