'Mi pareja es muy egoísta y no tolero'

TIJUANA, Baja California(GH)

HISTORIA DEL PADECIMIENTO



Acudieron a consulta de primera vez Carlos, de 39, y Lidia, de 35 años de edad, ambos originarios y residentes de la ciudad de Tijuana. Tienen 5 años de casados y una hija de 2 años de edad.



Solicitaron una consulta de primera vez porque tenía muchos problemas de pareja, prácticamente ya no podían platicar ni hacerse preguntas simples de las actividades cotidianas porque terminaban gritándose e incluso la última vez se aventaron algunos objetos de la casa sin llegar a lastimarse.



Lidia relató que tuvieron solo un año de noviazgo y que al principio Carlos era muy diferente con ella, “me trataba como a una princesa”, pero posterior a casarse y a tener a su hija él es muy intolerante con ella.



“De todo se molesta, de como arreglo la casa, como hago la comida, las decisiones que tomo dice que son tontas o muy complicadas; si le digo que tuve un problema con alguien en el trabajo me dice que porque yo soy muy problemática, ya mejor trato de no hablarle”.



Carlos comentó que al contrario la que cambió fue Lidia, ya que en el noviazgo era muy atenta y muy feliz, y que desde que se casaron todo el tiempo está enojada. “A ella no le falta nada en la casa y nunca me lo agradece, pero si le doy una respuesta que no es la que ella quiere entonces ya dice que soy el peor esposo del mundo; también se queja de que me la paso en el trabajo o si salgo con mis amigos pero prefiero estar afuera que estar escuchando sus reclamos”.



Ambos continuaron relatando que ninguno se sentía con la confianza de acercarse al otro a platicarle cómo fue su día, o expresar su punto de vista sobre cualquier cosa por más insignificante que pareciera porque el otro lo interpretaba como una burla o una agresión. Cada uno “se defendía” al escuchar las quejas que el otro expresaba en la consulta y siempre se encontraba una justificación para esa manera de actuar.



Aunque los dos aceptaron que necesitaban terapia de pareja y acudieron de manera voluntaria, cada uno pensaba que el otro era “el que tenía que cambiar” para que mejorara su relación.



Carlos comentó: “Si ella no estuviera todo el tiempo enojada, yo trataría de acercarme un poco más” y Lidia finalizó: “Si él no fuera tan grosero todo el tiempo yo no me enojaría”.



ANÁLISIS DEL CASO



En las parejas que tienen problemas matrimoniales, con frecuencia se observa que se frustran ante las grandes expectativas de su cónyuge, y pueden llegar a conclusiones negativas del estado de ánimo de su pareja y el estado del matrimonio.



Al confiar en lo que equivale a una “adivinación del pensamiento”, el cónyuge desilusionado realiza conclusiones condenatorias sobre la causa del disgusto. Como consecuencia puede ocurrir que el cónyuge ofendido ataque a su pareja o se aleje de ella.



Es muy probable que esta a su vez se sienta injustamente castigada (o) y se desquite contra atacando o alejándose, y así empieza el círculo vicioso de ataque y revancha, que puede invadir otros campos de la relación.



Por lo tanto es importante reconocer que el interpretar los motivos de la pareja para actuar o expresarse de determinada manera es un gran peligro, ya que no podemos leer los pensamientos de las otras personas.



Uno de los objetivos en la terapia es lograr que cada cónyuge llegue a conclusiones más precisas y razonables el uno con respecto al otro. Para esto cada uno debe adoptar una actitud más humilde y menos segura en cuanto a la exactitud de la “lectura de los pensamientos” y a las conclusiones negativas.



Las señales (ya sea palabras o gestos) son en realidad porciones de datos que nosotros traducimos. La ventaja de esta “traducción” es que nos da explicaciones inmediatas, pero la gran desventaja es que se puede estar equivocado; por ejemplo se puede “leer” incorrectamente rechazo, cuando nuestro compañero solamente esta distraído; podemos suponer por error que hay enojo, cuando nuestro cónyuge está tenso o ansioso; y lo más importante es que podemos atribuir, por error, mala voluntad por parte de nuestra pareja si esta olvidó simplemente el cumplir una promesa.



Algunos de los malentendidos que tienen los matrimonios tienen sus raíces en el modo rígido de pensar, el cual sirve de base a toda clase de prejuicios. La terapia le ayudará a comprender la base de los problemas del pensamiento y a aprender a identificarlos; posteriormente las parejas pueden examinar sus interpretaciones y sus mutuas opiniones y corregirlas antes de que los pensamientos negativos estropeen su felicidad.



En el Hospital de Salud Mental de Tijuana se cuenta con un grupo e psicólogas clínicas especializadas en terapia familiar y de pareja.