Deben reportarse litros incompletos ante Profeco: Apegt

TIJUANA, Baja California(GH)

Las sanciones para las gasolineras que no cargan litros completos son muy graves, y pueden ir hasta el cierre de la estación y la pérdida de la franquicia, dijo el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), José Luis Noriega Guzmán.Sostuvo que actualmente en la ciudad no hay ninguna bomba o estación inmovilizada por no cargar litros completos.“Los muestreos en botes de plástico, en envases de leche, no pueden ser válidos para poder determinar un volumen, esto se tiene que hacer en envases especializados que son envases certificados y que de alguna manera es lo que nos puede dar un muestreo legalmente válido”, indicó.Noriega Guzmán explicó que si un ciudadano detecta alguna irregularidad debe presentar la queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), dependencia encargada de supervisar el buen funcionamiento de las estaciones de gasolina.“La ciudadanía puede recurrir a hacer la solicitud de estos envases y que se le haga un muestreo formal o si tienen el indicio o el hallazgo de algún abuso que se pongan en contacto con la Profeco ”, detalló.“Efectivamente hay un descontento en función de estas circunstancias pero nosotros como asociación prácticamente no intervenimos en la operación de las gasolineras, ya depende de la franquiciatario o cada grupo”, agregó.La Profeco informó que para presentar la queja se debe conocer el número de estación de servicio.