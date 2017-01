Permanecerá bloqueo en Recaudación de Rentas

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar del anuncio que hizo el gobernador del Estado, Francisco ‘Kiko’ Vega de Lamadrid, sobre la eliminación del emplacamiento en el Estado, el bloqueo en Recaudación de Rentas continuará.



Así lo informó Erik Vargas, integrante del grupo Dragón Bikers y representante del movimiento.



“No nos vamos a retirar hasta que el señor pueda dar la cara, queremos que el señor aparezca aquí y de viva voz nos diga que realmente esto es cierto, que no es una más de tantas mentiras”.



“¿Por qué estamos tan escépticos? No es un capricho de nosotros verlo, es simplemente que son tantas mentiras que ya no creemos nada”, refirió.



“Que se aparezca, así como lo hace cuando da el grito, que nos lo haga público, nos lo haga llegar a todos los ciudadanos”.



“Cuando escuchemos que él retiró placas, que ya no tiene lo de la Ley del Agua, automáticamente nos retiramos de Recaudación de Rentas”, expresó uno de los líderes del bloqueo en la dependencia estatal.



En el tema del Ayuntamiento dijo que ese es asunto que tiene que resolverse con las autoridades municipales, por lo que deberá atenderse aparte.



Hasta el momento, las personas continúan bloqueando las instalaciones de Recaudación de Rentas del Estado, esperando que el anunció del Gobernador del Estado, les llegue de manera formal.



Entre los anuncios del Mandatario estatal, destaca la eliminación del canje de placas y para aquellos que ya las hayan pagado, podrán pasar por ellas o exigir su dinero a cambio.