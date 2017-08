Cuando la terapia de rehabilitación la realizan las mascotas

(Tomada de la Red)

Durante siglos, las personas han confiado en sus mascotas para la seguridad, el deporte y la compañía.



Resulta que el apoyo de un perro o gato amoroso puede ser bueno para su salud. Desde el apoyo emocional al ejercicio alentador, los estudios muestran que las mascotas influyen en los primeros signos de depresión, presión arterial y frecuencia cardíaca.



“Los animales de compañía pueden mejorar la salud del corazón mediante la reducción de la presión arterial y la regulación de la frecuencia cardíaca durante situaciones estresantes”, ha escrito la Dra. Dana Casciotti.



Es cierto que algunos ambientes no son propicios para tener mascotas, y los animales no son ideales para todos, como en los casos en que las personas mayores son incapaces de cuidar a sus mascotas. Pero es por eso, que las visitas a mascotas organizadas por un centro de atención son tan beneficiosas.



Estos programas ofrecen todos los beneficios de permitir que un anciano para conectarse con una mascota, mientras que no requiere la necesidad de un cuidado constante de ese animal.



“En el pasado, un traslado a un asilo de ancianos o una comunidad de jubilados significaba renunciar a este importante vínculo con el mundo animal”, escribió la colaboradora Mary Park Byrne.” Aunque muchas comunidades de jubilados, instalaciones de vida asistida y hogares de ancianos todavía no permiten mascotas, es genial que muchas de estas comunidades de vida asistida han decidido integrar a las mascotas en sus comunidades, así como los beneficios de la terapia con mascotas para los ancianos son abrumadoras.



Cuatro tipos de apoyo que una mascota ofrece que la mayoría de los adultos no pueden:



Las mascotas brindan atención integral.

Una mascota puede compartir una mirada que dice: “Lo entiendo”, sin decir una palabra. Ese estímulo no verbal genera una sensación de confort, apoyo y amor incondicional. Muchos de los ancianos de hoy luchan con la falta de sentimiento necesario y entendido. Una conexión con una mascota da a los mayores una sensación de propósito renovado como este animal se ve a ellos para proporcionar comida, ejercicio y una vuelta abierta para abrazarse en una hora o dos.



Las mascotas tienen deseos y necesidades simples.

En la mayoría de los casos, una mascota visitante solo quiere ser acariciado, cepillado, alimentad, jugar o pasear. Para un anciano que tiene dificultad para realizar tareas, la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de una mascota puede ser satisfactoria. Y esta interacción a menudo crea motivación para adoptar un estilo de vida más activo. “Tener un perro puede ser una gran manera de hacer caminando una parte regular de sus planes diarios permanentes“, opina Philip Moeller.



Las mascotas proporcionan entusiasmo constante.

Para un perro que recibe un nuevo juguete o conoce a un nuevo amigo, este no es solo un buen día, este es el mejor día de la historia. Ese entusiasmo es una distracción agradable para las personas de la tercera edad que sufren una rehabilitación dolorosa, depresión o soledad. A medida que las visitas a los centros de cuidado crecen en popularidad, muchas organizaciones están entrenando animales para atender necesidades específicas. En 1983, la Hawaiian Humane Society desarrolló el programa People for Animals, Animals for People. Más de 30 años después, este programa cuenta con el apoyo de más de 90 voluntarios y visita a más de 64 hospitales, hospicios y centros de atención médica y de salud con servicios, terapia y visitas.



Pamela Burns, directora general de People for Animals y Animals for People, se refirió a un estudio de la Universidad de Missouri que muestra la interacción de una persona con los animales puede aumentar la producción de oxitocina, lo que eleva los sentimientos de felicidad y confianza. “También inspira la capacidad del cuerpo para estar en un estado de preparación para curar y crear nuevas células”, dijo Burns.



Las mascotas no juzgan.

A diferencia de los humanos que a menudo se sufren por la configuración del hospital, los animales no son disuadidos como una persona rodeada de máquinas o que tiene dificultad para comunicarse o moverse. Un animal amoroso puede hacer que cualquier situación funcione. Los expertos han descubierto que la terapia de mascotas funciona bien con aquellos que sufren la enfermedad de Alzheimer o Sundowners y los períodos de mayor agitación y confusión que acompaña a estos episodios nocturnos. “La comunicación no verbal de los animales y su profunda aceptación pueden ser tranquilizantes para los que tienen dificultades para usar el lenguaje“, dijo Byrne. “Algunos pueden incluso conectarse con los recuerdos de sus propias mascotas apreciadas.”



Para los centros de enfermería especializada de hoy en día, descubrir maneras de mantener a los residentes comprometidos y progresar a través de los niveles necesarios de atención es un desafío constante. “Creemos que la salud social y emocional juega un papel importante en el mantenimiento de la salud física en general”, dijo Shiloh Sorensen, director de actividades en Parke View Rehabilitation and Care Center.





