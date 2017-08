Borrego cimarrón fallece en Bosque de la ciudad

MEXICALI, Baja California(GH)

La mañana de este domingo falleció ‘El Abuelo’, un ejemplar de borrego cimarrón que permanecía resguardado en el Bosque y Zoológico de la Ciudad desde el pasado 08 de julio.



José Luis García Chavira, director de dicho centro, confirmó la muerte del animal, ocurrida aproximadamente a las 10:00 horas.



“Desde el sábado en la tarde empezó a tener problemas de movilidad, no se movía como lo estuvo haciendo El Abuelo, como ya le decíamos de cariño, hoy dejó de respirar”, informó.



Pese a los esfuerzos de veterinarios de la UABC y el Bosque y Zoológico hicieron para restablecer al borrego, su avanzada edad y las condiciones en que fue hallado no colaboraron para que recuperara su salud.



“Teníamos confianza en que iba a durar cuando menos un par de años ahí en el bosque, pero no, la naturaleza así hizo su trabajo. No olvidemos que nos el animalito ya se daba por muerto, quisimos darle una vida digna, que estuviera en un lugar fresco, darle alimentos, lo mirábamos bien, creíamos que ya lo habíamos logrado, pero no”, detalló.



Los restos de ‘El Abuelo’, fueron trasladados al Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la UABC, donde se le practicará la necropsia para precisar la causa de su muerte.