Consumo de alcohol principal problema para los rescatistas

TIJUANA, Baja California(GH)

Rescatistas de Playas de Tijuana denunciaron que las principales problemáticas a las que se enfrentan son personas que abusan de las bebidas alcohólicas así como con los exhibicionistas.



El subjefe de la Dirección de Rescate Acuático, Luis Hernández, señaló que su trabajo consiste en permanecer vigilantes y realizar acciones de rescate en caso de algún suceso inesperado ocurra.



Sin embargo muchos ciudadanos que van con sus familias se emborrachan y descuidan a sus hijos, lo que aumenta el riesgo de algún rescate.



“Nuestro trabajo es como salvavidas no estar cuidando una familia en exclusiva, estamos cuidando la seguridad en el mar, no que esta bien o que esta mal”, dijo.



Pidió a la población que vayan a disfrutar de una tarde en familia, cuidando a sus hijos y que en caso de querer consumir alcohol lo dejen para otra ocasión.



Luis Hernández explicó que no tienen facultad como policías, pero cuando ocurren casos relacionados con bebidas alcohólicas, riñas, gente que enseñan sus geniales o molestan a otros visitantes, avisan al C4 para que manden una patrulla y actúan en consecuencia.



Informó que en las vacaciones han sido registrados cerca de 20 rescates por parte de salvavidas en Playas de Tijuana sin ninguna muerte que lamentar.



Piden vigilancia



Además, dijo que es necesaria la presencia de elementos policíacos de forma permanente por lo menos durante el verano en el área del Vigía.



“Siempre hemos dicho de el Vigía es un pueblo sin ley porque hay una rampa y hemos pedido que se ponga un cable, una pluma o algo”, expresó.



Para los rescatistas es indispensable dicha rampa para bajar los vehículos o motos-acuáticas en caso de ser necesarios, pero aunque han tratado de poner alguna cable las personas les avientan los vehículos para romperlas, dijo.